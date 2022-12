CM.IT | Galliani ci riprova con il ‘suo’ Milan: la richiesta a Maldini

Il Monza sempre vigile sul mercato con l’obiettivo di completare la rosa a disposizione di Palladino. L’ex Adriano Galliani bussa alla porta del Milan

Il Monza vuole recitare un ruolo da protagonista anche nella seconda parte di stagione, con la squadra di Palladino che ha chiuso con nove punti di vantaggio sulla zona retrocessione la prima parte di campionato.

I brianzoli, alla prima e storica stagione in Serie A, dopo la lunga pausa per il Mondiale in Qatar torneranno in campo il 4 gennaio nell’ostica trasferta sul campo della Fiorentina. I biancorossi, dopo la brillante vittoria in amichevole sul campo del Lione, sono stati travolti per 4-1 all’U-Power Stadium dal Torino, ritrovando però in compenso dal primo minuto Pablo Marì. Il difensore spagnolo ha bruciato i tempi dopo l’aggressione di due mesi fa e sarà quindi già a disposizione di Palladino per la ripresa del campionato. Adriano Galliani rimane vigile comunque sul mercato, anche se il Monza attualmente non ha particolari necessità nel reparto arretrato. L’ad brianzolo cercherà eventualmente di sfruttare eventuali occasioni che si presenteranno nelle prossime settimane e intanto ha bene in mente il profilo da regalare a Palladino nel 2023 per completare la rosa biancorossa.

Calciomercato Milan, Maldini Jr ancora nei radar di Galliani: la situazione

Con Sensi out almeno fino a fine gennaio-inizio febbraio, capitan Pessina è arretrato sulla linea mediana al fianco di Rovella e potrebbe essere utilizzato sempre in quella posizione anche nei prossimi impegni.

Palladino si ritrova così con un uomo in meno sulla trequarti, reparto sotto la lente d’ingrandimento della dirigenza monzese per rinforzare lo scacchiere del tecnico campano. L’obiettivo principale rimane Brekalo, in rotta con il Wolfsburg e che ha aperto al ritorno in Italia dopo l’esperienza al Torino. Il Monza ha compiuto dei passi significativi nei giorni scorsi e presto potrebbe chiudere l’operazione per portare l’attaccante croato in Brianza. Nei radar di Galliani – che ha sondato pure la pista Soulé con la Juventus – rimane inoltre anche Daniel Maldini, già sondato la scorsa estate dai biancorossi prima del trasferimento in prestito allo Spezia. L’esperienza in Liguria non si sta rivelando particolarmente proficua per il figlio d’arte: soltanto una volta titolare in sei presenze totali tra campionato e Coppa Italia, collezionando finora appena 174 minuti. Scherzo del destino, l’unico gol stagionale con la casacca dello Spezia lo ha realizzato proprio contro il Milan a San Siro.

Galliani di recente, sfruttando ovviamente gli ottimi rapporti con il mondo milanista, come appreso da Calciomercato.it è tornato a sondare la pista che porta a Maldini Jr parlandone con il papà Paolo e il Ds Massara. Il ‘Diavolo’ non ha chiuso le porte al Monza, ma il tutto potrà avere degli sviluppi importanti solo con il via libera dello Spezia e del giocatore. Daniel Maldini vuole continuare infatti a giocarsi le proprie carte con la casacca degli spezzini e convincere il tecnico Gotti a concedergli più spazio. Se la situazione però non dovesse cambiare nella prima parte di gennaio, allora il giovane attaccante classe 2001 valuterà un nuovo percorso per il suo futuro. Galliani in tal caso sarà in prima linea per strappare il sì per portarlo al Monza, sfruttando anche i rapporti consolidati con l’agente del giocatore.