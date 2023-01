Enzo Fernandez complica i piani del Milan: ecco cosa è successo

Una delle stelle più luminose del Mondiale in Qatar è stato Enzo Fernandez, ora il suo futuro è un rebus: la situazione

È passato meno di un mese e abbiamo ancora tutti negli occhi le gesta di Enzo Fernandez al Mondiale in Qatar, di cui è stato uno dei grandi protagonisti: ora si continua a parlare di lui in chiave mercato.

Dopo aver vinto la Coppa del Mondo, il centrocampista argentino è stato protagonista di un paio di situazioni controverse. Per il capodanno è tornato in Argentina, andando contro alle disposizioni del Benfica e creando un vero e proprio caso. In tutto questo, c’è il Chelsea che sarebbe disposto a fare carte false pur di aggiudicarsi la stellina classe 2001. Oggi ha parlato ancora il tecnico del club lusitano, ma la situazione resta molto dinamica: le ultime.

“È ancora un nostro giocatore”: Schmidt blinda Enzo Fernandez, ma il Chelsea non molla

Dopo aver battuto la Portimonense, il tecnico del Benfica ha parlato di Enzo Fernandez, non convocato per la partita per non creargli problemi con la sua situazione attuale.

Roger Schmidt ha rivelato: “Quello che ha fatto non era giusto. Ecco perché oggi non era in squadra, ma sono felice di dire che da domani lo vedrò in allenamento. Lui è un nostro giocatore, contiamo su di lui e abbiamo bisogno di lui per diventare campioni. Siamo felici di averlo come nostro giocatore. Ora possiamo tornare a concentrarci sul calcio”. Dichiarazioni volte a chiudere ogni discorso legato al calciomercato, ma le sirene inglesi non si placano.

Nonostante le parole del tecnico del Benfica, infatti, il Chelsea continua il proprio asfissiante pressing con la dirigenza lusitana per portare subito Enzo Fernandez a Londra. Uno scenario che sarebbe anche estremamente gradito da parte del giocatore e che, alla fine, potrebbe concretizzarsi. Di certo, senza l’investimento su Enzo Fernandez, i Blues potrebbero decidere di ragionare su un’altra colpo top, alla Leao. Ma il Milan si sente sempre più tranquillo visto che l’attaccante portoghese è intenzionato a rimanere a Milano.