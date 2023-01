Dal Barcellona alla Juve: ecco la nuova ala

Una nuova occasione a parametro zero per la Juventus di Massimiliano Allegri. Tutti gli aggiornamenti di calciomercato

Torna in campo oggi la Juventus di Massimiliano Allegri, impegnata all’Allianz Stadium contro l’Udinese di Sottil.

Ieri il tecnico bianconero è tornato a parlare in conferenza stampa: “Abbiamo recuperato Di Maria, Paredes sta crescendo di condizione. Bremer è un po’ affaticato e valuterò oggi le sue condizioni. Cuadrado sta lavorando bene e credo nel giro di una settimana possa tornare in squadra. Lui, De Sciglio, Bonucci, Vlahovic, Pogba, che sta facendo bene, nel giro di 15 giorni li avremo con la squadra”. L’allenatore aspetta i ‘nuovi acquisti’ da gennaio, in attesa di novità sul calciomercato. Cherubini, infatti, è già al lavoro anche sul fronte entrate soprattutto in vista del prossimo giugno. Tra i nomi accostati alla Juve c’è anche quello di Zaha del Crystal Palace, che è in scadenza di contratto rappresenta un’importante occasione a parametro zero. “Non è una distrazione per sé stesso o per la squadra. Sappiamo quanto sia importante per noi e sa quanto i tifosi e il club lo amino. Noi vorremo tenerlo perché è un giocatore importante, ma sarà una sua decisione. Al momento sta giocando e si sta comportando bene, e questo è tutto ciò che conta”, ha recentemente dichiarato il tecnico del club inglese ed ex bianconero Vieira.

Tutto dipenderà dalla scelta del calciatore: “Conosciamo la situazione e vogliamo tenerlo. È un giocatore importante per il club ed è amato qui. Dobbiamo aspettare e vedere cosa deciderà di fare. Ciò che conta è l’impegno che sta mostrando tutti i giorni per la nostra squadra”. Ma non solo la Juventus sul giocatore.

Calciomercato Juventus, sfida al Barcellona per Zaha: tutti i dettagli

Come confermato in Inghilterra dall”Evening Standard’, il club bianconero è alla finestra per Zaha in caso di mancato rinnovo col Crystal Palace.

Sull’esterno ivoriano, però, c’è anche il Barcellona di Xavi. I blaugrana sarebbero pronti a sfidare la Juventus per la sua firma a parametro zero. Difficilmente, infatti, l’attaccante deciderà di proseguire la propria avventura al Crystal Palace. Staremo a vedere.