Calciomercato Juventus, follia totale: 50 milioni per la firma

La società bianconera è al lavoro sul mercato per rinforzare il reparto arretrato. Servono laterali ma anche un difensore centrale di piede mancino

In ottica futura la Juventus è chiamata a muoversi anche per rafforzare il reparto difensivo. Oltre che un paio di laterali, considerato che sia Cuadrado che Alex Sandro sono in scadenza, servirebbe infatti anche un centrale di piede mancino. Diciamo un erede di Giorgio Chiellini, andato a chiudere la carriera in Mls.

Difensore cercasi, meglio ancora se in scadenza contrattuale. A tal proposito, Cherubini ha messo gli occhi su un calciatore giovane ma già affermato ed esperto che milita in Bundesliga. Nello specifico all’Eintracht, dal quale l’estate scorsa è stato acquistato Filip Kostic per circa 15 milioni di euro. Ai tedeschi è stato poi ceduto Luca Pellegrini con la formula del prestito: dopo una prima parte di stagione così e così, il classe ’99 punta già al ritorno in Italia. Il suo desiderio è trasferirsi alla Lazio della quale è tifoso, ma l’operazione non è semplice come raccontatovi qui su Calciomercato.it.

Ora l’obiettivo bianconero si chiama Evan Ndicka, centrale mancino appunto il cui contratto coi rossoneri scade alla fine di questa stagione. Raggiungerlo è però alquanto complicato per via della concorrenza, inglese e parigina, ma sopratutto delle elevate richieste del calciatore stesso e del suo entourage.

50 milioni per Ndicka: la Juve sposta il mirino su Kiwior

Nel mirino pure del Milan, secondo ‘Sport1’ il classe ’99 e chi lo rappresenta chiedono la bellezza di 35 milioni di euro di stipendio spalmati su cinque anni di contratto.

Non solo, per la fonte tedesca gli agenti del calciatore dell’Eintracht vogliono ben 15 milioni di euro alla firma. Altro che parametro zero… Tra stipendio e bonus, in sostanza, Ndicka costerebbe qualcosa come 50 milioni di euro. Ecco perché, aggiunge ‘Sport1′, le pretendenti al suo cartellino si sono già un po’ defilate. Tra questi la Juve, che forse non a caso ha il mirino puntato pure su Kiwior dello Spezia.

Stando alle recenti indiscrezioni, scout de ‘La Vecchia Signora’ lo hanno seguito dal vivo mercoledì al ‘Picco’ in occasione della sfida tra i liguri e l’Atalanta terminata 2-2. Sotto la lente di ingrandimento degli osservatori juventini anche Scalvini, centrale dell’Atalanta – ma di piede destro – sull’agenda già dell’Inter e di molte big europee.