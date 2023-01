Ribaltone dopo un anno: Juve e Inter vanno al tappeto

Franck Kessie la scorsa estate ha lasciato il Milan per tentare una nuova avventura al Barcellona ma la strada in blaugrana è ripida ed in salita. L’ivoriano potrebbe essere impiegato come merce di scambio

Si è esaurita con la vittoria dello scudetto l’avventura di Franck Kessie con la maglia del Milan. Una separazione a parametro zero e non senza polemiche che ha portato il mediano della Costa d’Avorio a sposare la causa del Barcellona.

Una bella occasione quella per il classe 1996 che però in Catalogna sta incontrando diverse difficoltà vista la folta concorrenza e la tipologia di calcio messa in campo d Xavi. Kessie ha raccolto finora 14 presenze totali con un gol tra coppe e campionato, giocando col contagocce soprattutto in Liga dove ha messo insieme appena 212 minuti. Maggiore l’impiego in Champions League dove ha giocato ogni partita del Barça finendo però per salutare anzitempo la competizione ‘retrocedendo’ in Europa League. Il mediano ivoriano poco sembra sposarsi con l’idea di gioco dei catalani che potrebbero anche pensare ad un’eventuale uscita nelle prossime sessioni di calciomercato. A tal proposito l’ex rossonero è stato accostato sia alla Juventus che all’Inter, nell’ambito di un eventuale rientro in Italia.

Calciomercato, niente Juventus o Inter: Kessie merce di scambio per il Barcellona

Intanto il Barcellona punta a rinforzare proprio il centrocampo, ed ha un calciatore in particolare nel mirino per il prossimo futuro. Si tratta del portoghese Ruben Neves, centrocampista di proprietà del Wolverhampton.

Il Barça sarebbe pronto a chiudere l’affare per il lusitano anche se come evidenziato da ‘Sport’ la mancanza di spazio salariale sul fronte stipendi sta legando le mani al club. I Wolves sarebbero però disposti ad accettare anche uno scambio e non è da escludere che in vista della prossima estate calciatori utili ad un affare del genere possano essere Nico Gonzalez o lo stesso Kessie che potrebbe quindi essere protagonista di un’altra operazione a distanza di un solo anno.

Neves ha rifiutato varie offerte la scorsa estate per aspettare il Barça, e non vede l’ora di aggregarsi, in attesa dell’ok totale per provare a chiudere la trattativa.