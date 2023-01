Vialli, il ricordo di Cucchi: “Campione di tutti”

Le parole di Riccardo Cucchi ai microfoni di calciomercato.it in onda su TV PLAY. Il suo ricordo di Gianluca Vialli.

Come un fulmine a ciel sereno, la notizia della morte di Gianluca Vialli è arrivata come una mazzata, questa mattina. Lottando come un leone, con le unghie e con i denti, Vialli non è riuscito a far fronte al “mostro” che si portava dietro da tempo.

La sua assenza rappresenterà un vuoto impossibile da colmare per tutti quelli che hanno avuto la fortuna di conoscerlo, ma non solo. Vialli è stato infatti un campione nello sport e nella vita, che resterà nel cuore di tutti coloro che si sono accostati direttamente ed indirettamente al mondo del calcio. Tanti sono i messaggi di cordoglio e di affetto all’indirizzo della famiglia che in queste ore stanno calamitando l’attenzione mediatica. Ha esternato il suo punto di vista sul vuoto arrecato dalla scomparsa di Vialli anche Riccardo Cucchi, intervenuto nel corso della diretta di calciomercato.it in onda su TV PLAY.

Cucchi su Vialli: “Ci ha ricordato che il calcio è gioia”

“Credo che Gianluca sia stato un esempio raro di un campione che è stato campione di tutti, con tutte le maglie che ha indossato è stato amato dai tifosi e dagli avversari che lo hanno affrontato”. Questa la prima parte dell’intervento di Cucchi, che prima di svelare un curioso retroscena legato al suo incontro con un Vialli ancora giovane, ha aggiunto: “Ci ha ricordato che il calcio è gioia, questo non andrà mai dimenticato.”

Profondo, sincero, mai banale, in un mondo nel quale è spesso l’apparenza ad attirare le luci dei riflettori. L’originalità di una figura a tuttotondo come quella di Vialli, forte e schietto anche nei momenti di difficoltà. Qualità che Cucchi ha rievocato così: “Il calcio è un ambiente strano, l’insidia della banalità è sempre dietro l’angolo. A tutto questo Vialli rispondeva sempre con intelligenza e col tempo abbiamo imparare a capire i suoi sorrisi e la sua profondità: è stato in grado di arrivare alla nostra intelligenza con le sue parole, che sceglieva sempre in modo adeguato.”