Tutti uniti per Vialli, dalla Samp alla Juve: “Campione in campo e nella vita”

“Resterai un esempio indelebile della nostra essenza”, ha scritto la Cremonese dove Vialli esplose da giovanissimo prima del salto in blucerchiato

“Una firma per sempre: ciao Luca Vialli, uno di noi”. Così su Twitter la Sampdoria, della quale è stato una Bandiera vincendo lo storico scudetto nella stagione ’90/91, ha ricordato Gianluca Vialli morto stamattina a 58 anni dopo una lunga malattia.

Sono tantissimi i messaggi di ricordo del grande campione, dalla Juventus con la quale ha vinto la Coppa dei Campioni (l’ultima dei bianconeri) al Milan passando per la Cremonese fino al Chelsea dove ha concluso la carriera da calciatore e iniziata quella da allenatore. Il secondo titolo europeo, la Coppa delle Coppe, i ‘Blues’ lo vinsero con Vialli nelle vesti di calciatore-manager.

E perché, nonostante tutto, la nostra bella stagione è destinata a non finire mai. Continuerà a brillare in quel cielo cerchiato di blu su cui tu, Luca, hai firmato per sempre. «Per chi?». «Per noi!». 💙🤍❤🖤🤍💙 pic.twitter.com/ysr1nWDwK1 — U.C. Sampdoria (@sampdoria) January 6, 2023

😢 | LUCA Una firma per sempre: ciao Luca #Vialli, uno di noi. 💙🤍❤🖤🤍💙 — U.C. Sampdoria (@sampdoria) January 6, 2023

Rimarrai sempre nel nostro cuore pic.twitter.com/lm7RBy97j9 — JuventusFC (@juventusfc) January 6, 2023

Resterai un esempio indelebile della nostra essenza, Luca #Vialli 🙏🏻🔘🔴 pic.twitter.com/zwqmLHyQna — U.S. Cremonese (@USCremonese) January 6, 2023

So many memories to cherish forever. Thank you for sharing them with us, Luca. 💙 pic.twitter.com/fWN5moIa5q — Chelsea FC (@ChelseaFC) January 6, 2023

Gianluca Vialli 1964-2023. — Chelsea FC (@ChelseaFC) January 6, 2023

‘His impact as a player, a coach and most importantly as a person, will be forever written across our club’s history. We send our heartfelt and deepest condolences to his family and friends.’ (2/2) – Todd Boehly and Behdad Eghbali — Chelsea FC (@ChelseaFC) January 6, 2023

You’ll be missed by so many. A legend to us and to all of football. Rest in peace, Gianluca Vialli. 💙 pic.twitter.com/mNJPDkCSYO — Chelsea FC (@ChelseaFC) January 6, 2023

Un campione in campo e nella vita: Vialli è stato un nobile avversario e un esempio di coraggio. Il nostro cordoglio va alla famiglia e agli amici di Gianluca.#FCIM pic.twitter.com/iFBEuw35tu — Inter (@Inter) January 6, 2023

We are saddened by the passing of Gianluca Vialli, a great sportsman on and off the pitch. Our heartfelt condolences to his family and loved ones Gianluca Vialli è stato un grande uomo di sport, in campo e fuori. Nel giorno della sua scomparsa, ci stringiamo a tutti i suoi cari pic.twitter.com/F6fdTVKUxc — AC Milan (@acmilan) January 6, 2023

Aurelio De Laurentiis e tutto il Napoli si uniscono al dolore della famiglia e del mondo dello sport per la scomparsa di Gianluca Vialli indimenticabile campione ed esempio di grande spessore umano. pic.twitter.com/Lgr6uXrqoq — Official SSC Napoli (@sscnapoli) January 6, 2023

È un altro giorno triste per il mondo del calcio. Il presidente Claudio Lotito e tutta la S.S. Lazio salutano con affetto e commozione Gianluca Vialli, leggenda dello sport italiano e internazionale ➡️ https://t.co/kXGNQkUpK9 pic.twitter.com/eeZsRLGH4v — S.S.Lazio (@OfficialSSLazio) January 6, 2023