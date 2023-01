La Juve segue la linea verde: primo colpo dal Real Madrid

Nuovo sondaggio sul profilo Twitter di Calciomercato.it con cui abbiamo chiesto ai nostri followers un parere sulle mosse future della Juventus nell’ottica di una linea verde

Una vittoria per iniziare al meglio il 2023 per la Juventus che trionfa in casa della Cremonese e colleziona il settimo successo di fila peraltro senza incassare gol ancora una volta. La rincorsa alle posizioni di testa continua ma al contempo la società pensa al futuro.

Il calciomercato di gennaio è iniziato con i club di Serie A pronti eventualmente metter mano ai portafogli per rimpinguare le rose di nuovi elementi. I bianconeri per ora pensano al presente ma non possono fare altro che iniziare anche a programmare il futuro attraverso una società rinnovata dopo i recenti cambiamenti nel cda, e pronta a perseguire anche una evidente linea verde in sede di mercato, per rinnovare l’organico a disposizione di Massimiliano Allegri. Lo stesso tecnico livornese negli ultimi mesi ha dato ampio spazio ai ragazzi di casa Juve: da Fagioli a Miretti fino a Kean e Illing Junior, provando quindi a battere una strada nuova e fresca.

Sondaggio, calciomercato Juventus: Camavinga per la linea verde

Tempo di pensare al futuro quindi per la Juventus che attraverso il mercato, soprattutto estivo, andrà a puntellare la rosa del domani con nuovi ragazzi da far crescere.

In merito alla questione sono quindi intervenuti i followers della pagina Twitter di Calciomercato.it, a cui è stato sottoposto un sondaggio relativo alle mosse del calciomercato estivo dei bianconeri con spazio alla linea verde.

Scalvini ma non solo per la Juve con i tifosi che in un ventaglio di quattro nomi hanno scelto Camavinga del Real Madrid con un netto 47,2%, seguito col 26,4% da Martinelli. Chiudono Gravenberch e Musah.

Ecco l’esito del sondaggio proposto da Calciomercato.it: