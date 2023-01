Provino negativo nella rifinitura: salta Monza-Inter

Il match si disputerà domani sera all’U-Power Stadium e sarà valevole per la diciassettesima giornata di Serie A

“Domani voglio 26 animali e uno stadio pieno, voglio rivedere l’atmosfera e l’entusiasmo che abbiamo visto qui contro la Juventus. Abbiamo studiato l’Inter: sono molto forti e attrezzati”. Raffaele Palladino ha suonato la carica nella conferenza stampa di vigilia della sfida contro i nerazzurri di Inzaghi, reduci dalla pesante vittoria col Napoli che ha mantenuto aperto il discorso scudetto.

Se l’Inter ha vinto, mercoledì i brianzoli hanno strappato un punto importante in casa della Fiorentina. Per Lukaku e compagni, quindi, non sarà una gara semplice quella dell’U-Power Stadium, dove finora il Monza ha sempre vinto, a cominciare dalla gara con la Juventus. Sia chiaro, perlomeno sotto la gestione del mister di Mugnano di Napoli, che però domani dovrà a fare a meno di uno dei suoi calciatori più importanti.

Stiamo parlando di Nicolò Rovella, arrivato in prestito dalla Juve nella passata estate. Come riporta il nostro inviato, il provino del centrocampista nell’allenamento di rifinitura è andato male.

⛔️ #MonzaInter – Provino negativo nella rifinitura per #Rovella: Palladino non recupera il centrocampista, che sarà quindi out per la sfida di domani sera contro i nerazzurri di Inzaghi 📲 @calciomercatoit — Giorgio Musso (@GiokerMusso) January 6, 2023

Monza-Inter, Rovella non ci sarà

Il ventunenne aveva preso un brutta contusione nell’amichevole col Torino, saltando poi la Fiorentina mercoledì.

Contro i nerazzurri mancherà anche l’ex nerazzurro Giulio Donati.