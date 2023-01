Juventus promossa dal grande ex: “Scudetto, si può fare”

La Juventus di Allegri è in corsa per lo scudetto, il parere del grande ex bianconero che spinge la compagine piemontese

Il ritorno in campo nel 2023 per la Juventus è andato come meglio non avrebbe potuto. Pur soffrendo, i bianconeri hanno espugnato il campo della Cremonese per 1-0 con gol di Milik in extremis, allungando a sette la striscia di vittorie di fila in campionato e per di più ancora una volta senza subire gol.

Sette sono anche i punti di ritardo dal Napoli capolista, la classifica si accorcia e la corsa scudetto torna possibile, anche alla luce dello scontro diretto della prossima settimana che potrebbe ulteriormente riaprire il campionato. Il grande ex Angelo Di Livio promuove la squadra di Allegri, in un’intervista a Notizie.com: “I risultati dell’ultimo turno ci dicono che il campionato è riaperto, in tante possono lottare per lo scudetto – dichiara – L’Inter ha fatto un favore a tutte vincendo contro il Napoli, è tornata a sua volta in corsa e ha accorciato la classifica. Zitta zitta, pur non brillando, la Juventus è tornata a recitare un ruolo da protagonista. Soprattutto se recupereranno gli infortunati, potranno dire la loro per lo scudetto fino alla fine”.