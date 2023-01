La Juventus torna alla carica: lo hanno messo fuori rosa

La Juventus riaccende i riflettori su un possibile acquisto di gennaio: giocatore fuori rosa, occasione da provare a sfruttare

Un avvio di 2023, sul campo, con il primo obiettivo centrato, quello di riprendere con un’altra vittoria. Quella con la Cremonese, ha permesso alla Juventus di allungare a sette la striscia di successi consecutivi in campionato, per di più senza subire gol, rafforzando il terzo posto in classifica e iniziando a guardare anche più in alto.

Graduatoria accorciata dal successo dell’Inter sul Napoli, con la prossima sfida con l’Udinese, quella di domani, che potrebbe regalare, in caso di vittoria, la possibilità di andare a giocare al ‘Maradona’, venerdì prossimo, per riaprire definitivamente il campionato anche in ottica scudetto. Allegri continua a lavorare, barcamenandosi tra una rosa ancora decimata dagli infortuni. Per eventuali ingressi dal mercato, si dovrà attendere l’entrata in carica del nuovo CDA, a partire dal 18 gennaio. Lì si capirà se la sessione invernale potrà regalare al tecnico qualche nuovo innesto o se per il momento la nuova dirigenza opterà per scelte conservative, in attesa del quadro completo degli scenari futuri, anche vincolati alle note vicende extra campo. Per la Juventus, però, potrebbe tornare d’attualità un nome accostato con insistenza nelle scorse settimane. Un vecchio obiettivo bianconero finisce infatti fuori rosa e potrebbe a questo punto arrivare a condizioni estremamente favorevoli.

Juventus, Odriozola al capolinea: Ancelotti lo mette fuori rosa

Il nome è quello di Alvaro Odriozola, per il quale, come anticipato da Calciomercato.it, nel corso della sosta Mondiale la Juventus ha tenuto i contatti, sondando la fattibilità dell’operazione. Per il laterale spagnolo, il tempo al Real Madrid pare davvero scaduto in maniera definitiva.

Fino a pochi giorni fa, il giocatore non aveva messo insieme nemmeno un minuto in stagione. Ancelotti ha deciso di premiarlo per la sua professionalità schierandolo in Coppa del Re contro il Cacereno, ma la prestazione del terzino è stata sconcertante e dopo 50 minuti, anche per un infortunio, è stato sostituito. Secondo ‘ElNacional.cat’, la pazienza del tecnico sarebbe finita e per le prossime gare difficilmente entrerà anche solo nella lista dei convocati. Juventus che a questo punto potrebbe rifarsi sotto con convinzione, vedremo cosa accadrà nei prossimi giorni.