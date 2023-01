L’esclusione ufficiale ‘agita’ Juve e Milan: è una conferma

Si registra un’importante novità che conferma un possibile grande affare e si lega indirettamente anche al calciomercato di Juventus e Milan

Il Mondiale qatariota è finita da qualche settimana, ma si sentono ancora gli strascichi della Coppa del Mondo conquistata dall’Argentina di Lionel Scaloni. Inevitabilmente, la prestigiosa competizione influenza pesantemente l’andamento dei vari top campionati europei.

E anche il calciomercato, con la sessione invernale cominciata ufficialmente lo scorso 2 gennaio. E già è andato a segno un colpo davvero niente male: il Liverpool targato Jurgen Klopp, infatti, si è subito assicurato le prestazioni di un certo Cody Gakpo, la nuova stellina del calcio olandese. Gol e prestazioni assolutamente da sottolineare, con l’ormai ex PSV Eindhoven che vuole prendersi la Premier League. E a breve potrebbe seguire un percorso simile pure Enzo Fernandez, centrocampista di proprietà del Benfica che ha conquistato tutti.

Va bene Lionel Messi, ma il classe 2001 (compirà 21 anni il prossimo 17 gennaio) è stato un elemento assolutamente fondamentale nello scacchiere del CT dell’Albiceleste, dando un grandissimo contributo per lo storico trionfo. Non a caso, sono numerosi i top club che hanno da tempo poggiato il proprio sguardo su di lui. Tra questi abbiamo pure Juventus e Milan, anche se un approdo in Italia appare altamente improbabile. Considerando, soprattutto, le eventuali cifre dell’operazione e la concorrenza spietata di Graham Potter e del suo Chelsea. I ‘Blues’ dal canto loro, stanno portando avanti i dialoghi con la società portoghese per l’acquisto del calciatore nella finestra dei trasferimenti in corso.

Calciomercato Juventus e Milan, Enzo Fernandez non convocato per Benfica-Portimonense

Di recente, il patron Rui Costa è stato molto chiaro: 127 milioni di euro o non se ne fa nulla a gennaio. Una cifra esorbitante, ma a cui i londinesi potrebbero arrivare. La trattativa prosegue e, in tal senso, giunge una conferma non indifferente.

Enzo Fernandez, in particolare, non prenderà parte alla sfida di stasera tra Benfica e Portimonense, nemmeno sedendo in panchina. Segno di come l’affare possa sbloccarsi da un momento all’altro. E non è affatto da escludere che il passaggio dell’argentino in quel di Londra aiuti la Juventus a centrare il colpo Jorginho per la mediana. L’intreccio è servito, staremo a vedere.