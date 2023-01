Ora per la Juventus sono guai: così Allegri lo perde gratis

Pericolo all’orizzonte per la Juventus targata mister Massimiliano Allegri, che monitora un importante calciatore in ambito di calciomercato

Ripartire col piede giusto è fondamentale, a maggior ragione quando la classifica non è esattamente delle migliori. Per questo il successo ottenuto ieri dalla Juventus ai danni della Cremonese non va assolutamente sottovalutato, anche considerando come i bianconeri sono riusciti a conquistare bottino pieno.

Allo stadio Giovanni Zini, infatti, la partita si è rivelata molto più complicata del prestito. Per assistere ad un gol ci sono voluti più di 90 minuti. Ci ha pensato Arek Milik su una punizione da 25 metri, nel finale di gara, a far esultare tutto il mondo bianconero. Un messaggio chiaro, come a dire: “Noi ci siamo per lo Scudetto e non intendiamo assolutamente mollare”. Necessario, però, migliorare a livello di prestazioni, ma la ‘Vecchia Signora’ ha mantenuto quella compattezza che l’ha caratterizzata nell’ultima parte di campionato prima della pausa per il Mondiale.

In tutto ciò, ovviamente, il club di Exor ritaglia uno spazio abbastanza rilevante per le varie tematiche inerenti al calciomercato, con la sessione invernale che è cominciata ufficialmente lunedì 2. Si registrano delle ombre circa il futuro di Dusan Vlahovic e anche per quanto concerne Moise Kean il destino è tutto da decifrare. Non a caso, nei pensieri della Juve c’è pure il reparto offensivo: qui entra in gioco Roberto Firmino, attaccante di proprietà del Liverpool che presenta un contratto in scadenza giugno 2023.

Calciomercato Juventus, il Barcellona vuole Firmino a zero

Il brasiliano è tornato ad essere protagonista nelle fila dei ‘Reds’. Nonostante ciò il rinnovo dell’accordo scritto tarda ad arrivare, segno di come una sua permanenza non sia affatto scontata. E ad oggi, ovviamente, non è da escludere una partenza a parametro zero la prossima estate.

Uno scenario che stuzzica particolarmente la fantasia della ‘Vecchia Signora’. Non solo però, perché – stando a quanto si apprende da ‘El Chiringuito de Jugones’ – il classe ’91 piace parecchio anche al Barcellona targato Xavi. I blaugrana, dal canto loro, sarebbero concretamente interessati ad assicurarsi le prestazioni di Firmino senza pagamento del cartellino, nel caso la punta non rinnovasse col Liverpool. La Juventus, dunque, dovrà fare molta attenzione.