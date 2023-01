Juventus, Allegri e il ‘nuovo’ Chiesa: l’indizio di mercato

Allegri presenta la sfida tra Juventus e Udinese in conferenza stampa: dalle parole su Chiesa, emerge un possibile indizio di mercato

E’ già nuovamente vigilia di campionato per la Juventus, che domani affronterà alle ore 18, allo Stadium, l’Udinese. Bianconeri a caccia di un nuovo successo, per allungare la striscia di vittorie consecutive e mettere pressione alle contendenti in alta classifica.

Il 2023 è partito molto bene con il successo sulla Cremonese e vincendo anche domani contro i friulani, la successiva sfida contro il Napoli potrebbe effettivamente rimettere la banda di Allegri in piena corsa per lo scudetto. Il tecnico livornese ha presentato la sfida in conferenza stampa, rilasciando interessanti dichiarazioni con possibili sviluppi importanti anche in prospettiva di mercato.

Juventus, Allegri e l’utilizzo di Chiesa e Soulè: niente acquisto a gennaio in fascia?

L’allenatore bianconero, che ha iniziato la conferenza stampa chiedendo un minuto di silenzio per le scomparse di Vialli e Castano, ha affrontato il tema della collocazione tattica di Federico Chiesa e di Matias Soulè. Ribadendo che i due sono giocatori prettamente offensivi ma non escludendone un nuovo utilizzo da esterni a tutta fascia e non solo.

“Soulè come quinto fisicamente è pronto, ma ha naturalmente delle qualità più offensive, l’ultimo quarto di campo gli si addice naturalmente di più – ha spiegato Allegri – Sono contento di come sta crescendo, in esperienza e fisicamente. Chiesa è entrato bene e di fatto ha già giocato un tempo, non so se partirà dall’inizio ma più si va avanti e più minutaggio metterà. Se far giocare lui o Di Maria esterni o da seconda punta? Dipende se si parte dall’inizio o se entrano a gara in corso e qual è la situazione di punteggio”. L’ipotesi Di Maria e Chiesa sottopunte era stata già anticipata qui su Calciomercato.it in un nostro approfondimento. Una prospettiva che unita a quella del giovane argentino potrebbe anche far sì che la Juventus, sul mercato, non proceda all’acquisto di un nuovo laterale di fascia. Calciomercato.it vi ha raccontato le difficoltà per la Juventus su Fresneda, colpo che dunque potrebbe anche rimanere in canna.

Sulla formazione di domani, Allegri ha poi di fatto anticipato l’esclusione di Bremer: “E’ affaticato, lo valuterò oggi, ma Rugani è pronto e col ritorno di Alex Sandro ho quattro giocatori per tre maglie in difesa”. Mentre ci vorrà ancora un po’ per rivedere gli altri infortunati: “Per la maggior parte, per rivederli con la squadra serviranno altri quindici giorni”.