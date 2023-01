Futuro Skriniar e possibili eredi: tutti gli scenari in casa Inter

Il futuro di Milan Skriniar, che dovrà decidere al più presto sul rinnovo, apre a nuovi scenari per l’Inter: ecco cosa potrebbe succedere

Il tempo passa e il primo fascicolo nella cartella ‘urgenze’ sul tavolo di Beppe Marotta e Piero Ausilio resta sempre lo stesso: quello di Milan Skriniar.

Il futuro del centrale slovacco rappresenta ancora una vera e propria incognita per la dirigenza meneghina, che ha come unica certezza la data di scadenza del contratto del difensore: il prossimo 30 giugno. Dopo gli svariati tentativi estivi del Paris Saint-Germain, sempre rispediti al mittente dall’Inter, ora si avvicina sempre di più lo spettro di un addio a parametro zero. Le possibilità di una cessione nel mercato di gennaio appaiono complicate al momento, ma nel mercato non si può mai escludere nulla. In caso di addio immediato di Skriniar, ecco alcuni scenari che potrebbero aprirsi per i nerazzurri.

Scalvini, Becao e Chalobah: tre opzioni per l’Inter in caso di addio di Skriniar a gennaio

Come espresso sopra, pensare che l’Inter possa decidere di privarsi di Milan Skriniar già nel mercato di gennaio è complicato. Uno scenario improbabile, ma non per questo impossibile.

In caso di addio del centrale slovacco, la dirigenza meneghina si ritroverebbe a dover consegnare subito un’alternativa a Simone Inzaghi. Il primo nome sulla lista di Beppe Marotta e Piero Ausilio è quello di Giorgio Scalvini, gioiello classe 2003 dell’Atalanta. Il 19enne di Chiari è uno dei talenti più cristallini del calcio italiano e già ora ha un prezzo importante, proprio per le prospettive di crescita che porta con sé. Eppure gli ottimi rapporti che intercorrono tra i nerazzurri e la dirigenza bergamasca potrebbero facilitare una formula creativa, magari con un prestito e il relativo riscatto.

Riuscire ad arrivare a Scalvini nel mercato di gennaio, però, rischia di essere complicato. Ecco perché la dirigenza meneghina potrebbe virare su una soluzione tampone a stagione in corso, per poi puntare un grande obiettivo in estate. A rientrare in questa categoria low cost sono due profili come quelli di Rodrigo Becao e Trevoh Chalobah, che darebbero una mano alla causa di Simone Inzaghi e completerebbero la rosa anche nei prossimi anni.