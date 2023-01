Non ci sono dubbi, Di Maria lascia la Juve: “Stiamo parlando”

Angel Di Maria, fresco campione del mondo con l’Argentina, si prepara all’addio ai bianconeri e arriva la conferma dell’allenatore

Angel Di Maria è stato uno degli uomini più discussi di queste ultime settimane in Italia. Il Fideo ha vinto da protagonista il Mondiale con l’Argentina, segnando in finale e regalando perle su perle. Le sue condizioni non sono state ottimali, ha saltato anche alcune partite in Qatar così come era successo con la Juventus.

Ma alla fine ha recuperato per gli appuntamenti più importanti ed è stato decisivo. Dopo i festeggiamenti, il suo rientro (e quello di Paredes) è avvenuto solo lo scorso 2 gennaio, a differenza di altri ‘italiani’ della Seleccion che sono invece tornati prima. E questo ha fatto storcere il naso a parecchi tifosi bianconeri e non solo. Anche Fabio Caressa ha criticato aspramente l’atteggiamento di Di Maria, oltre che quello di Pogba. Anche perché nella prima del 2023, l’ex PSG è stato nuovamente indisponibile a differenza di Paredes. Oggi Allegri ha dichiarato che l’attaccante è recuperato per il match di domani con l’Udinese, preludio del big match col Napoli di settimana prossima. Di Maria ha un contratto in scadenza, ha firmato per un solo anno per prepararsi al Mondiale e a tornare verosimilmente in Argentina. Tra un mese compirà 35 anni, i tempi potrebbero essere maturi.

Calciomercato Juventus, allenatore Rosario Central conferma: “Parliamo con Di Maria”

Quella del ritorno in patria, però, non è solo una mera sensazione, un sogno di Angel Di Maria. Ma un obiettivo dichiarato e a quanto pare anche molto concreto, già da ora. A rivelarlo è lo stesso allenatore del Rosario Central, club del cuore del Fideo.

Al suo arrivo come nuovo ‘director tecnico’, Miguel Angel Russo ha fatto il punto della situazione: “Siamo in contatto con Di María. Se verrà, dovremo fargli trovare una squadra competitiva. Ad un certo punto tornerà, ne sono sicuro – ha garantito Russo a ‘D Sport Radio’ -. Dobbiamo migliorare internamente. Con l’Argentina campione del mondo, è questo il momento di farlo. Abbiamo bisogno di un campionato più competitivo”.

E quale miglior biglietto da visita del ritorno di un vero e proprio idolo rosarino? L’allenatore del Central ha parlato ancora del suo rapporto con Angel Di Maria: “Siamo molto contenti per la sua Coppa del Mondo e continuiamo a dialogare. Sappiamo che deve essere messa insieme una struttura di squadra per lui, in modo che possa finire la sua carriera al Central. Se lo merita per tutto quello che ha fatto. Se sono fiducioso? Bisogna provarci. Queste situazioni succedono sempre nel calcio argentino. Con il flusso di giovani che ha il Central, un club che promuove e cede i calciatori, dobbiamo sapere come riportarlo a casa. Si può fare”. Parole chiare e inequivocabili. A giugno con tutta probabilità, Di Maria tornerà in Argentina.