Juventus, Di Maria scatena di nuovo il caos: “Via subito”

Juventus, le reazioni social alla notizia dell’infortunio di Angel Di Maria non si sono fatte attendere. Cosa sta succedendo.

Il primo scoglio del 2023 per la Juventus di Max Allegri sarà rappresentato dalla Cremonese. Ostacolo da non sottovalutare per i bianconeri, che iniziano il nuovo anno con la voglia di ritrovare quella continuità di rendimento che aveva permesso loro di inanellare ben sei vittorie consecutive.

Servirà sicuramente un contributo importante da quei calciatori dai quali tutto il mondo Juve si aspettava un quid in più. Tra questi, impossibile non menzionare Angel Di Maria, reduce dalla vittoria di un Mondiale che “El Fideo” ha impreziosito mettendo il suo sigillo in una finale da urlo. Ritornato dalle vacanze assieme a Leandro Paredes, l’ex Psg nella giornata di ieri ha svolto il primo allenamento con la squadra. Tuttavia, Di Maria non sarà disponibile per la trasferta di Cremona a causa di un problema alla caviglia. Un nuovo guaio per Allegri, che però recupera Federico Chiesa. Sui social, intanto, il nuovo stop del “Fideo” non è stato affatto digerito dai supporters della “Vecchia Signora”, che hanno esternato tutto il proprio disappunto con una serie di post al vetriolo.

Juventus, Di Maria si ferma ancora: il web non perdona

Il web è dunque subito diventato cassa di risonanza di un malcontento piuttosto diffuso dei tifosi della Juventus. Non è la prima volta che Di Maria finisce nel mirino della torcida bianconera.

Numerosi stop di natura fisica hanno infatti impedito al fuoriclasse argentino di poter fornire il proprio contributo con continuità alla causa. Assieme a quello di Pogba, fino a questo momento l’acquisto del “Fideo” non ha affatto ripagato le attese. Ecco una rapida carrellata dei post:

Tra Di Maria e Pogba non so quale sia più barzelletta. Ed io che pensavo si fosse toccato il fondo con Ramsey #Juventus #Pogba #DiMaria — Carmen Vanetti (@carmenvanetti1) January 3, 2023

Rispediamo #DiMaria in Argentina grazie — Cico (@Cico38028137) January 3, 2023

Prendiamo #DiMaria che #Dybala è sempre rotto.

Fa ride già abbastanza così#juventus — Leonardo Proietti (@LeonardoProiet1) January 3, 2023

#DiMaria neanche arriva a Torino e subito si ferma di nuovo. Volevo fare una battuta ma non credo ci sia bisogno. — Dancing Giggino 💙 (@laceria2021) January 3, 2023