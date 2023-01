Juventus, UFFICIALE: Di Maria nuovamente infortunato, poker di assenze

La Juve si prepara a ripartire in campionato dal match contro la Cremonese. I bianconeri, però, devono fare ancora i conti con tante assenze, alcune molto pesanti

Sembrava che il Mondiale dovesse portare anche una ventata d’aria nuova per quanto riguarda gli infortuni di lunga data in casa Juve e, invece, non sembra andare esattamente così.

Infatti, alcuni calciatori, come Paul Pogba e Dusan Vlahovic, non hanno mai realmente recuperato o hanno subito delle ricadute, mentre altri, su cui si sarebbe dovuto basare gran parte del gioco bianconero, non riescono proprio a trovare continuità. Tra questi c’è sicuramente Angel Di Maria. Il Fideo, dopo la grande cavalcata che ha portato la conquista del Mondiale con l’Argentina, non potrà essere a disposizione di Massimiliano Allegri per un problema alla caviglia. Insomma, i tifosi bianconeri che chiedevano e si aspettavano ancora tanto dall’ex PSG non potranno essere subito accontentati.

Tante assenze per la Juve, non solo Di Maria: ecco i convocati

I problemi, però, non si fermano solo al reparto offensivo per la Juve. Infatti, attenzione a quanto sta avvenendo in difesa e sugli esterni.

Non saranno a disposizione per il match di domani neanche Leonardo Bonucci e Mattia De Sciglio. Poi, Allegri dovrà fare a meno anche di Juan Cuadrado, uno che comunque è molto importante per duttilità e per quello che riesce a dare nell’uno contro uno. Ci sono, invece, Leandro Paredes e Federico Chiesa. La sosta non ha portato bene in tal senso alla Vecchia Signora, che nelle prossime settimane, però, spera di recuperare un gran numero di calciatori. Di seguito la lista dei convocati ufficiale diramata dal tecnico livornese.

Portieri: Szczesny, Pinsoglio, Perin;

Difensori: Bremer, Danilo, Alex Sandro, Gatti, Rugani, Barbieri;

Centrocampisti: Locatelli, McKennie, Kostic, Mizeti, Rabiot, Paredes, Fagioli, Barrenechea;

Attaccanti: Chiesa, Milik, Kean, Soulé, Iling-Junior.