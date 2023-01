Juventus, nuovo ribaltone: dimissioni UFFICIALI

Al netto di una partita non proprio esaltante, la Juventus è ripartita col piede giusto facendo un carico di tre punto nella trasferta contro la Cremonese. Intanto dalla società arriva un nuovo comunicato

È tornata in campo nel segno della vittoria la Juventus di Massimiliano Allegri, capace di vincere anche alla ripresa contro la Cremonese, collezionando così il settimo successo di fila in Serie A, tutte senza prendere gol.

Non è stata di certo una Juve brillantissima quella vista nella serata di ieri in trasferta, ma è bastato un calcio di punizione di Milik nel finale per portare in dote tre punti pesantissimi nella rincorsa alle posizioni nobili della classifica. Una vittoria che restituisce anche serenità ad un ambiente scosso comunque dalle vicende societarie che a dicembre avevano mosso dalle fondamenta l’intero club. Intanto proprio dal punto di vista strettamente societario arrivano ulteriori novità, con un nuovo comunicato ufficiale del club che stavolta riguarda due componenti del collegio sindacale.

Juventus, UFFICIALE: si dimettono due membri del collegio sindacale

Ancora piccoli cambiamenti all’interno della Juventus che registra le dimissioni di due componenti del collegio sindacale con annesso comunicato ufficiale apparso sul sito del club a certificare il tutto.

Nella nota ufficiale della società piemontese si legge chiaramente: “Juventus Football Club S.p.A. (“Juventus” o la “Società”) rende noto che la dott.ssa Maria Cristina Zoppo e il dott. Alessandro Forte, Sindaci Effettivi nominati in data 29 ottobre 2021, tratti dall’unica lista presentata dall’azionista EXOR N.V., hanno rassegnato le proprie dimissioni con decorrenza dalla data odierna, per motivazioni di carattere personale nonché professionale dichiarando che la scelta “è maturata a valle dell’assemblea dei soci in data 27 dicembre 2022 che ha approvato il bilancio al 30 giugno 2022 e che costituisce la fine di un ciclo di attività del Collegio Sindacale. Dalla data odierna subentrano, ai sensi di legge e di Statuto, i Sindaci Supplenti dott.ssa Maria Luisa Mosconi e dott. Roberto Petrignani, appartenenti alla medesima lista di cui sopra”.