“Una cosa clamorosa ai tempi del VAR”: polemiche sulla vittoria della Juventus

Dopo la vittoria della Juventus in extremis contro la Cremonese, arrivano polemiche: “Ha avuto bisogno dell’aiuto dell’arbitro”

Il nuovo anno per i bianconeri inizia come se il tempo si fosse fermato: settima vittoria consecutiva senza subire reti in Serie A e tre punti mangiati al Napoli capolista. Contro la Cremonese, però, la prestazione è stata al di sotto delle aspettative.

Per riuscire a vincere è servita una prodezza di Arkadiusz Milik nei minuti di recupero, con una punizione che è valsa tre punti pesanti per la Juventus. Un’altra cosa non è cambiata con il nuovo anno: le polemiche quando vincono i bianconeri. Anche contro la Cremonese c’è stato un episodio che ha fatto discutere e che ha dato adito a nuove polemiche: il gol annullato a Dessers.

Gol annullato in Cremonese-Juventus: “Clamoroso in epoca VAR”

Sul punteggio di 0-0, Cyriel Dessers ha spinto il pallone in rete dopo il fischio di Ayroldi per un suo fallo su Danilo. Una decisione, quella dell’arbitro, che non ha convinto tutti.

Furio Focolari, ai microfoni di ‘Radio Radio’, ha commentato in questo modo l’episodio: “Ieri per vincere la Juventus ha avuto bisogno anche dell’aiuto dell’arbitro. Mi dovete dire Dessers che fallo ha fatto, annullare un gol come quello è una cosa clamorosa ai tempi del VAR“. Il giornalista non ha compreso e apprezzato la decisione di Ayroldi di fischiare il fallo all’attaccante della Cremonese.

#CremoneseJuventus – #Ayroldi annulla giustamente il gol, ma per il motivo ‘sbagliato’: non è falloso il contatto tra #Dessers e #Danilo, ma quello successivo (quando ha già fischiato) su #Kostic @calciomercatoit — Maurizio Russo (@maugirzio_russo) January 4, 2023



Il nostro Maurizio Russo, arbitro e giornalista, ha spiegato nel dettaglio la dinamica che ha portato al fischio di Ayroldi. Il direttore di gara ha fermato il gioco prima che Dessers mettesse il pallone in rete, per questo è sbagliato parlare di gol annullato, e che il contrasto successivo su Kostic sarebbe stato da sanzionare. Insomma, Ayroldi avrebbe così annullato giustamente un gol, ma per il motivo sbagliato. Nuovo anno e nuove polemiche sugli arbitri di Serie A.