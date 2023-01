C’è un pre-accordo, il Milan è la sua prima scelta

Rapporto ormai deteriorato: il giocatore è ai saluti e ha già un pre-accordo, la sua prima scelta sarebbe il Milan

Un contratto in scadenza a giugno e una situazione che fa gola a tante squadre, soprattutto in Serie A. Molti sono infatti i club che monitorano con attenzione la situazione di Houssem Aouar.

Il centrocampista franco-algerino concluderà il suo rapporto con il Lione a fine stagione ed è oggetto di corteggiamento da parte di diverse società. Sotto la gestione Bosz, Aouar sembrava essere ormai un epurato in casa. L’arrivo di Laurent Blanc ha cambiato un po’ le cose, ridando fiducia a quello che fino a pochi anni fa era considerato uno dei migliori prospetti di Francia. Nonostante questo, sembra esserci una certezza nel futuro di Aouar: che sarà lontano da Lione.

Aouar ai saluti, il Real Betis teme il Milan

Dove giocherà però il giocatore transalpino, ancora non è noto. Aouar è infatti corteggiato da tante società e in particolare tre sarebbero le più accreditate: Real Betis, Milan e Roma.

Come riferito da ‘Estadio Deportivo’, il futuro del ragazzo si deciderà entro la fine del mese. Il giocatore avrebbe già un pre-accordo con gli andalusi, ma i club italiani insistono e non mollano la presa. Gli spagnoli riferiscono di un’offerta da parte della Roma, ma il club che più devono temere i biancoverdi sarebbe il Milan. Il fratello del giocatore sta guidando le trattative, ha buoni contatti in Italia e sembra che solo i rossoneri possano essere in grado di far cambiare idea al giocatore. Il Milan, riferiscono dalla Spagna, sarebbe la prima scelta di Aouar e i rossoneri sarebbero disposti a portarlo a Milano. Nel frattempo la proposta ricevuta dal centrocampista da parte del Real Betis è quella di uno stipendio da 2,5 milioni di euro a stagione. Idea degli spagnoli è quella di ripetere un’operazione come quella di Fekir, che lasciò proprio Lione a parametro zero per approdare in Andalusia.

Il centrocampista francese però tanto farebbe comodo alla mediana rossonera. Aouar è un profilo che piace per caratteristiche tecniche oltre che per un discorso di opportunità di costi. L’addio di Kessie ha fatto perdere a Pioli un co-titolare e il franco-algerino potrebbe benissimo ricoprire quel ruolo, con caratteristiche diverse rispetto all’ivoriano.