L’arma anti-Napoli per Milan e Juventus: sei mesi in prestito per lo scudetto

Milan e Juventus sul mercato, occasione in prestito per sei mesi dal top club: l’arma per la rimonta scudetto per rossoneri e bianconeri

La prima giornata di campionato del 2023 ha sorriso alle inseguitrici del Napoli, battuto dall’Inter e incappato nel primo ko del torneo. I nerazzurri si sono regalati una possibilità di restare in gioco per lo scudetto e fatto un favore anche a Milan e Juventus, che vincendo i loro match contro Salernitana e Cremonese hanno accorciato le distanze.

La squadra di Spalletti resta davanti con un certo margine, ma il torneo è aperto e rossoneri e bianconeri adesso ci credono. Anche perché venerdì prossimo, Napoli-Juventus sarà un altro snodo fondamentale. Gli azzurri avranno la possibilità di rispondere e di provare a riallungare, ma se i bianconeri facessero il colpo grosso riporterebbero se stessi e tutta la compagnia a contatto. Inevitabile che Pioli e Allegri facciano un pensierino al mercato, sperando in un’intervento della società per qualche colpo che possa dare nuova linfa alle proprie ambizioni. Dalla Spagna, per i campioni d’Italia in carica e per i piemontesi, potrebbe arrivare una interessantissima opportunità.

Milan e Juve, che occasione: il Barcellona lo lascia andare per sei mesi

Il Barcellona, infatti, secondo ‘Fichajes.net’, starebbe pensando al prestito, per sei mesi, di Ansu Fati. Il giovane attaccante, ieri sera, è stato decisivo nel match di Coppa del Re contro l’Intercity, squadra di terza divisione, più complicato del previsto: sono serviti i supplementari, con rete del 4-3 proprio di Ansu Fati. Ma è una stagione, fin qui, per lui un po’ avara di soddisfazioni.

22 presenze totali ma solo 6 da titolare, con un bottino fin qui di 4 gol e 3 assist, nel Barcellona di Xavi sta facendo fatica a emergere. Il poco minutaggio, secondo la dirigenza catalana, non gli starebbe permettendo di crescere al meglio e così il club potrebbe valutare un prestito mantenendosi la possibilità di riportarlo alla base, dato che tutto l’ambiente crede nelle sue potenzialità. Una operazione per sei mesi che per Milan e Juventus potrebbe fornire un’arma di alto profilo per compiere la rimonta scudetto sul Napoli.