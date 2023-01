Rifiuto da 35 milioni: dalla Juve al Milan, Conte KO

Fuori dai piani del top club e possibile prossimo colpo dei rossoneri, sull’out destro bisognosi di un rinforzo di spessore internazionale

Il calciomercato del Milan resta incentrato sui portieri. Dopo lo sconosciuto colombiano Vazquez, infatti, i rossoneri hanno intenzione di prendere un altro estremo difensore considerato che il problema di Maignan è piuttosto serio. Sulla lista di Maldini e Massara c’è anche Sergio Rico del Paris Saint-Germain.

Il Milan avrebbe poi urgente bisogno di rinforzarsi sulla corsia di destra, quella offensiva, con il nome di Ziyech che rimane in qualche modo in orbita rossonera. A quello del marocchino del Chelsea reduce da un grande Mondiale, se ne affiancano degli altri. Fra questi pure una vecchia fiamma, vale a dire Ferran Torres.

Veloce e duttile, classe 2000 ma già con esperienza a livello internazionale: il profilo dello spagnolo è pressoché perfetto per questo Milan. Inoltre il Barcellona non ci punta più ed è pronto a venderlo.

Calciomercato Milan, colpo Ferran Torres: ‘intreccio’ con Conte e Juve

Secondo ‘El Nacional’ su Torres è in atto un pressing da parte del Tottenham di Antonio Conte. A quanto pare i londinesi sono pronti a mettere sul tavolo una proposta da 35 milioni di euro per il cartellino del quasi 23enne.

Laporta vorrebbe sui 50 milioni per il ragazzo cresciuto nella cantera del Valencia, per cui la proposta degli ‘Spurs’ verrebbe probabilmente respinta. Se il Tottenham uscisse di scena, ecco che nei prossimi mesi il Milan avrebbe la possibilità di inserirsi in maniera concreta in vista della prossima estate. Nonché di mettere le mani sull’esterno – stimato pure dalla Juventus – a condizioni economiche favorevoli, magari in prestito con diritto di riscatto.