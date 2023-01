Novanta milioni più tre giocatori, Milan “avvisato”

Novanta milioni sul piatto più tre giocatori per concludere l’affare. Il Milan trema, l’indiscrezione e tutti i dettagli

È ripartito nel migliore dei modi il 2023 del Milan campione d’Italia in carica di Stefano Pioli, con il convincente successo sul campo della Salernitana.

I rossoneri hanno subito accorciato in classifica sul Napoli, in attesa di nuovi rinforzi sul mercato dopo la firma del portiere Devis Vasquez. Anno nuovo, vecchi obiettivi: in cima alla lista di Maldini e Massara c’è sempre Hakim Ziyech. L’esterno marocchino è in uscita dal Chelsea, ma dal Portogallo non arrivano buone notizie per il club rossonero. L’ex Ajax, infatti, potrebbe rientrare nell’affare Enzo Fernandez. Schmidt, negli ultimi giorni, ha confermato le trattative in casa Benfica: “È sempre così nel calcio, soprattutto quando hai giocatori di grande talento che giocano ad alto livello. C’è sempre il rischio che a volte perdiamo giocatori, è normale. Dobbiamo essere sempre preparati a tutto”.

“Ho parlato con Enzo, ma non posso parlare di quelle conversazioni. Quando parlo con i giocatori è tra noi, le tengo per me. Quello che posso dire è quello che ho già detto – ha proseguito – sappiamo tutti com’è il calcio, questi giovani a volte hanno delle opportunità. Non è solo con Enzo, fa parte del business del calcio. Se hai queste opportunità, allora devi prendere delle decisioni. Posso dare loro consigli o raccomandazioni, ma rispetto sempre le decisioni dei giocatori, perché hanno una sola carriera. Posso provare a convincere o influenzare le loro decisioni, ma li rispetto sempre”. Non solo Enzo Fernandez-Chelsea, dunque.

Calciomercato Milan, anche Ziyech nell’affare Enzo Fernandez-Chelsea

Secondo quanto riportato dal quotidiano portoghese ‘Record’, la società inglese avrebbero recapitato una nuova offerta al Benfica per chiudere l’arrivo del centrocampista argentino neo campione del mondo.

90 milioni di euro più il cartellino a titolo definitivo di Hakim Ziyech e due giocatori in prestito, David Datro Fofana e Andrey Santos. Il club londinese punta a concludere in fretta la maxi-operazione, che chiuderebbe definitivamente le porte del Milan all’esterno marocchino. Si attendono ora ulteriori aggiornamenti.