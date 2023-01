Duro scontro: due fuori in un colpo solo

Brutto scontro nel corso del primo tempo di Spezia-Atalanta: allenatori costretti al cambio per infortunio

Torna la Serie A e tornano anche gli infortuni. Un esempio arriva da Spezia-Atalanta, match che è iniziato con tante emozioni.

La prima la regala Gyasi che sblocca il risultato dopo appena otto minuti di gioco. La reazione dell’Atalanta non si fa attendere e la squadra bergamasca si riversa nell’area ligure. Proprio in un’azione di attacco dei bergamaschi, c’è un duro contro tra il portiere dello Spezia Zoet e l’attaccante colombiano Zapata. Un contrasto ruvido che lasci segni su entrambi i calciatori. Ad avere la peggio sembra essere stato l’estremo difensore che prova per pochi istanti a restare in campo, ma deve rinunciarci per un duro colpo alla tibia e lasciare il posto al giovane Zovko al 17′. Vera emergenza per Gotti che deve già fare a meno del portiere titolare Dragowski, ancora fermo dopo l’infortunio che lo ha costretto anche a saltare il Mondiale.

Spezia-Atalanta, infortunio per Zoet e Zapata

Cambia il portiere dello Spezia, ma resta in campo Zapata che sembra poter continuare il suo match. Un tentativo che dura però soltanto pochi minuti. Al 29′, infatti, anche il bomber colombiano deve alzare bandiera bianca e chiedere la sostituzione. Gasperini manda in campo al suo posto Hojland per provare a rimontare lo svantaggio.

Poco dopo il secondo cambio però, l’Atalanta è costretta a incassare anche il raddoppio dei padroni di casa. Questa volta è Nzola a battere Sportiello (sostituisce Musso, anche lui infortunato) e regalare il 2-0 ai padroni di casa. Restano ora da valutare le condizioni dei due calciatori usciti per infortunio: per Zoet si è reso necessario andare in ospedale per sottoporsi agli accertamenti del caso.