Roma-Bologna, infortunio Zaniolo: gesto furioso dopo il cambio

Infortunio per Nicolò Zaniolo al ginocchio sinistro: a preoccupare è la smorfia dell’attaccante e la reazione seguente

Non un esordio di 2023 da sogno per Nicolò Zaniolo. Eppure la sua partita contro il Bologna era iniziata con un bel passaggio filtrante per Dybala che si è poi procurato il rigore che sta decidendo la partita.

Poi però la spinta del 22 si è un po’ esaurita, ha corso tanto ma senza riuscire a trovare la giocata giusta. Un’occasione importante ce l’ha nella ripresa, ma viene ipnotizzato da Skorupski in uscita. È il preludio al cambio, che avviene per infortunio poco dopo l’ora di gioco. Zaniolo si tocca la gamba, il ginocchio sinistro, fa le prove e si appoggia sul campo, poi scuote la testa a chiede la sostituzione, che avviene con Abraham al suo posto. La smorfia del 22 non fa presagire nulla di confortante, così come la reazione seguente.

Zaniolo infatti si dirige direttamente giù negli spogliatoi e prima dà un calcio al vetro in cima agli scalini. Pochi secondi dopo lo segue il medico giallorosso, un primo confronto sta andando già in scena nella pancia dello Stadio Olimpico.

Roma-Bologna, allarme per Zaniolo: sostituito anche Dybala

Il classe ’99 ne ha già passate tante, la speranza è che non si tratti di nulla di grave. Probabilmente a farlo fermare è stato un contrasto, ma se ne saprà di più a breve.

Poco dopo cambio anche per Paulo Dybala che dopo uno scontro di gioco, cade a terra e richiede l’intervento dei sanitari. Per la Joya, sostituito da Bove, dovrebbe trattarsi di semplice crampi.