Inter-Napoli, febbre per un titolarissimo: big match a rischio

Uno dei protagonisti attesi per questa sera potrebbe essere costretto a dare forfait sul più bello

Manca sempre meno per il big match del sedicesimo turno di Serie A tra Inter e Napoli. Simone Inzaghi e Luciano Spalletti si affronteranno infatti nel posticipo di questa sera, in una delle due ultime gare di giornata da cui verrà fuori un primo importante verdetto nella corsa scudetto.

Uno dei big dell’incontro, però, rischia di dover dare forfait all’ultimo secondo. In casa Napoli, infatti, nelle ultime ore Alex Meret ha riportato qualche linea di febbre. Come appreso da Calciomercato.it, lo staff medico del club partenopeo sta facendo di tutto pur di rimettere in sesto il portiere titolare per i fischio d’inizio. Un’impresa non semplice a quasi due ore dalla gara di San Siro.

Dagli ultimi aggiornamenti sembra filtrare ottimismo sulle sue condizioni, ma solamente a ridosso del match Spalletti scioglierà gli ultimissimi dubbi. Qualora Meret non riuscisse a recuperare, Sirigu potrebbe andare incontro all’esordio assoluto in una partita ufficiale con la maglia del Napoli. L’ex portiere del Genoa era stato prelevato a costo zero la scorsa estate dagli azzurri per sopperire l’addio di Ospina per la scadenza del contratto.

Inter-Napoli, le ultime di formazione: Spalletti in ansia per Meret

In attesa di scoprire se Meret riuscirà o meno a smaltire la febbre per la gara di questa sera, ecco le ultime di formazione di Inter-Napoli.

Per quanto riguarda i nerazzurri, sembra essere confermata la coppia d’attacco Dzeko-Lukaku. Sia Lautaro Martinez che Correa andranno in panchina, ma rispetto ai compagni di reparto hanno svolto meno allenamenti. Come anticipato, non è nemmeno convocato Brozovic che ha accusato un infortunio nei giorni scorsi e potrebbe rimanere fuori per due settimane circa. Chi ha recuperato da un fastidio è Stefan de Vrij, che dovrebbe comunque finire in panchina con Acerbi in campo dal primo minuto.

Recuperi importanti anche in casa Napoli che, dopo aver dovuto rinunciare a Kvaratskhelia negli ultimi tre incontri in campionato del 2022, ritroverà il georgiano dall’inizio. Spalletti che riaccoglie in panchina anche Rrahmani, mentre in campo al fianco di Kim dovrebbe finirci ancora una volta Juan Jesus.