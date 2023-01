Inter-Napoli 1-0: Dzeko stende Spalletti e riapre il campionato

La rete di Dzeko nel secondo tempo decide lo scontro diretto tra Inter e Napoli: esultano anche Milan e Juventus

Va all’Inter lo scontro diretto di San Siro contro il Napoli di Luciano Spalletti. Al Meazza Edin Dzeko riapre il campionato alla ripresa dopo la lunga sosta per il Mondiale.

Il match si sblocca nella ripresa dopo un primo tempo piuttosto equilibrato. Cross al bacio di un ancora superlativo Dimarco per la testa del bosniaco, che deve solo spingere in porta il pallone del decisivo 1-0. Staffetta in attacco tra il rientrante Lukaku e Lautaro Martinez in casa nerazzurra, mentre gli azzurri non riescono a reagire dopo la rete dei padroni di casa. Si tratta del primo passo falso per Spalletti, una prima sconfitta che permette a Milan e Juventus di accorciare in classifica. I campioni d’Italia in carica si portano infatti a -5, i bianconeri a -7 con anche l’Inter in scia a otto lunghezze di distanza da Osimhen e compagni.

Udinese-Empoli 1-1: Pereyra risponde a Baldanzi

L’altro posticipo di serata è andato in scena alla Dacia Arena. È 1-1 tra Udinese ed Empoli.

A Baldanzi, in gol in avvio, risponde Pereyra. La squadra di Sottil prolunga così la striscia di partite senza vittorie, arrivata questa sera a ben otto match, mantenendosi comunque subito a ridosso delle big vicina alla zona Europa. Di seguito i marcatori dei due posticipi.

INTER-NAPOLI 1-0: 56′ Dzeko

UDINESE-EMPOLI 1-1: 3′ Baldanzi, 70′ Pereyra