“Attaccanti super”: Inzaghi allontana il mercato dopo Inter-Napoli

Inzaghi parla in conferenza stampa dopo il successo nello scontro diretto col Napoli

Simone Inzaghi è intervenuto anche in conferenza stampa da San Siro dopo la vittoria sul Napoli di Luciano Spalletti.

Queste le sue dichiarazioni in conferenza stampa. I nerazzurri, grazie all’1-0 del Meazza, si portano a -8 dalla capolista.

GESTIONE DEGLI ATTACCANTI – “Io penso che siano quattro gli attaccanti super. Abbiamo pure Correa che inizia a star bene e secondo me ci darà tante soddisfazioni. Giocando ogni due giorni e mezzo avrò le possibilità di cambiarli, senza dimenticare che fino a novembre abbiamo giocato senza Lukaku e con Correa part-time. Il mio augurio è di avere tutti a disposizione fino alla fine”.

CONTINUITA‘ – “Sappiamo qual è il nostro percorso, sappiamo che siamo l’Inter. Abbiamo vinto nove delle ultime dieci partite. In questi giorni si è parlato tanto di noi, di Inzaghi, ma abbiamo lavorato, i ragazzi sono stati straordinari. Contro il Napoli dovevi mettere per forza tutte queste cose. Abbiamo rischiato quasi zero contro una squadra che aveva fatto praticamente un percorso netto”.

SERATA – “Di stasera mi porto la felicità della vittoria e poi come sono entrati i giocatori dalla panchina. Entrare a gara in corso non è semplice, invece i subentrati hanno fatto benissimo. Il calcio di oggi con questi recuperi, con gli avversari di valore. Acerbi? La società è stata brava nel prenderlo e va preso come un esempio”.

DIFESA – “Per noi è fondamentale, Skriniar e Bastoni sono stati sempre concentrati, così come Acerbi”.