HIGHLIGHTS | Pasalic salva l’Atalanta con lo Spezia. Pari tra Torino-Verona

Si sono chiusi i due match in programma alle 14.30, due pareggi con tanti gol e colpi di scena

Giornata di grande calcio per il campionato italiano che torna in campo a distanza di un mese e mezzo dall’ultimo turno. Dieci match in meno di dodici ore, distribuiti su cinque diverse fasce orarie. Dopo il successo del Milan sulla Salernitana e quello della Sampdoria sul Sassuolo, ecco come sono andate le ultime due partite.

Alle 14.30 sono scesi in campo Spezia-Atalanta e Torino-Verona. Due pareggi ricchi di sorprese, tra rimonte raggiunte in extremis e risultati inaspettati.

Iniziamo con Spezia-Atalanta 2-2, una sfida da brividi per la squadra di Gian Piero Gasperini. Alla mezz’ora del primo tempo, infatti, la squadra bergamasca si trovava già sotto di due reti a zero. Un match che sembrava saldamente nelle mani della formazione allenata da Gotti, soprattutto quando al 60′ Ampadu aveva insaccato il gol del 3-0, poi annullato per posizione irregolare. Un episodio che ha rimesso in carreggiata l’Atalanta, brava prima ad accorciare con Hojlund al 77′ e poi a crederci fino alla fine raggiungendo con Pasalic nel terzo minuto di recupero il definitivo pareggio.

Gara emozionante anche quella di Torino, dove la formazione di Ivan Juric a sorpresa è passata in svantaggio sul colpo di testa di Djuric. Gli sforzi dei granata di trovare a tutti i costi il pareggio sono però stati ripagati nel secondo tempo, con una sassata di rara bellezza di Miranchuk che con il mancino dalla distanza non ha lasciato scampo a Montipò.

Serie A, Spezia-Atalanta 2-2 e Torino-Verona 1-1: la classifica aggiornata

In attesa degli altri match, andiamo a vedere come cambia la classifica sino a questo momento.

Dopo gli ultimi due pareggi, infatti, il Verona non riesce a scrollarsi di dosso l’ultimo posto alle spalle di Cremonese e Sampdoria. Spezia che tiene a distanza di sicurezza la zona retrocessione, ma che perde punti a causa del successo blucerchiato. Il Torino si mantiene in una posizione intermedia, mentre l’Atalanta rischia di perdere quota con il gruppo che insegue il Napoli.

CLASSIFICA SERIE A: Napoli 41 punti; Milan* 36; Juventus 31; Lazio e Inter 30; Atalanta* 28; Roma 27; Udinese 24; Torino* 22; Fiorentina e Bologna 19; Salernitana* ed Empoli 17; Monza e Sassuolo* 16; Lecce 15; Spezia* 14; Sampdoria 9*; Cremonese 7; Verona* 6 *una partita in più