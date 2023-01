HIGHLIGHTS | La Roma passa contro il Bologna, crolla la Lazio in rimonta

Roma e Lazio erano impegnate nei match delle 16.30, alla ripresa della Serie A. Ecco com’è andata per le due romane contro Bologna e Lecce

Il tempo è scaduto e la Serie A è ripartita dopo le fatiche di un Mondiale che ha visto trionfare l’Argentina, ma che ha anche obbligato i club a fermarsi per 52 giorni.

Dopo la vittoria del Milan e lo stop in rimonta dell’Atalanta, alle 16.30 si è alzato il sipario per Roma e Lazio, impegnate rispettivamente contro Bologna e Lecce. Entrambe sono partite alla grande, facendo valere la superiorità tecniche e per lunghi tratti anche tattica. Già al sesto minuto si è sbloccata la partita tra giallorossi e rossoblù: l’arbitro assegna un calcio di rigore e Lorenzo Pellegrini non sbaglia dagli undici metri, sbloccando una gara che poteva presentarsi come ostica. I rivali di sempre non hanno atteso molto per passare in vantaggio in Puglia: Casale, al 14esimo, lancia Ciro Immobile che sfrutta il suo grande taglio e non sbaglia, da bomber vero. Poi entrambe le big della Capitale vivono qualche difficoltà di troppo, soprattutto dal punto di vista del gioco. Le occasioni non fioccano, anzi, e le avversarie iniziano a prendere coraggio.

Il Lecce ribalta la Lazio, la Roma tiene il vantaggio

I giallorossi di Puglia, nel secondo tempo, entrano con uno spirito completamente diverso e soprattutto si affievolisce e non di poco la forza offensiva della Lazio.

Ne approfitta il Lecce che riesce a ribaltare la partita con un’inaspettata rimonta. Infatti, al 57esimo il solito Gabriel Strefezza firma un gran gol che riporta la situazione in parità. Al 71esimo arriva anche il 2-1: Di Francesco crossa forte al centro e trova il tap-in vincente di Colombo che completa la rimonta. Alla Roma le cose vanno decisamente meglio: i giallorossi, infatti, nonostante un gioco non brillantissimo, mostrano tutta la loro compattezza e portano a casa tre punti pesanti. L’unica nota stonata è l’infortunio di Nicolò Zaniolo, di cui vi abbiamo già parlato. A breve gli highlights della partita.

LECCE-LAZIO 2-1 (Immobile 14′, Strefezza 57′, Colombo 71′)

ROMA-BOLOGNA 1-0 (Lo. Pellegrini 6′)