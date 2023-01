La stella della Serie A strega Ancelotti: al Real per 80 milioni

Uno dei grandi big del nostro campionato è stato preso di mira dal Real Madrid per la prossima stagione

Dopo la ripresa dei campionati in Inghilterra, Francia e Spagna, quest’oggi è toccato a quello italiano riaprire i battenti. Una sedicesima giornata ricca di grande calcio, con tutte e dieci le partite in programma che verranno disputate consecutivamente su cinque diverse fasce orarie.

Un turno che verrà chiuso dal big match tra Inter e Napoli, questa sera a San Siro dalle 20.45. Senza alcun dubbio la gara più attesa di giornata, una sfida che dirà molto sulla corsa scudetto in vetta alla classifica. Attualmente la squadra di Luciano Spalletti si ritrova saldamente al comando con 11 punti rispetto ai nerazzurri e 5 sul Milan, che questo pomeriggio ha già disputato la sua partita vincendo senza troppi problemi per 1-2 in casa della Salernitana.

Occhi puntati non solo su Victor Osimhen, attuale capocannoniere del campionato, ma anche su Khvicha Kvaratskhelia, grande rivelazione di questa stagione che lo scorso novembre – a causa di una fastidiosa lombalgia – è stato costretto a saltare le ultime tre gare in campionato del Napoli. Sul fuoriclasse georgiano, stando alle ultime notizie provenienti dalla Spagna, sarebbe schizzato improvvisamente l’interesse di una big.

Calciomercato Napoli, il Real Madrid su Kvaratskhelia: pronti 80 milioni di euro

Si tratta del Real Madrid di Carlo Ancelotti, letteralmente stregato dopo aver assistito ai primi mesi in Italia di Kvaratskhelia.

L’ex allenatore del Napoli, secondo ‘fichajes.net’, avrebbe già segnalato l’attaccante al presidente Florentino Perez. Un obiettivo per la prossima estate, per il quale i ‘blancos’ sarebbero disposti a raggiungere gli 80 milioni di euro per accontentare le richieste di Aurelio De Laurentiis per la cessione del cartellino del talento georgiano.

Un affare comunque non facile, soprattutto perché da qui a fine stagione il Napoli spera di poter arrivare ad una valutazione a tre cifre per Kvaratskhelia. Anche sul piano tattico il Real Madrid dovrà fare un’attenta valutazione prima di presentare un’offerta ufficiale, visto che lo stesso ruolo attualmente è occupato da Vinicius Junior, uno dei calciatori più importanti della rosa di Ancelotti sul quale il club spagnolo punta tantissimo.