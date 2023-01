Leao da urlo, adesso Maldini trema

Leao subito decisivo a Salerno alla ripresa del campionato. Maldini e il Milan tremano per il futuro del gioiello portoghese

Il Milan riparte sempre nel segno di Rafael Leao. È del portoghese il primo gol del 2023 dei campioni d’Italia in carica, con il classe 1999 che ha subito sbloccato la sfida contro la Salernitana.

Un Leao subito scintillante in campo che tiene sempre banco anche sul calciomercato. Come noto, infatti, Maldini e Massara sono al lavoro per blindare il giocatore con il rinnovo oltre l’attuale scadenza fissata a giugno 2024. In casa rossonera filtra ottimismo: “Due cose sono sicure, che sta bene con noi, perché lo vedo e lo sento, e che Rafa e la società stanno parlando. Aspettiamo buone notizie. Credo che il suo percorso con noi non sia ancora finito, vedo che stiamo bene insieme”, ha recentemente dichiarato Stefano Pioli. Segnali positivi sono arrivati anche da parte del portoghese nel corso del Mondiale: “Se ho voglia di firmare il contratto? Già prima di arrivare in nazionale abbiamo fatto una riunione con Maldini, è stata positiva, quindi quando arriverò a Milano parleremo bene”. Tuttavia, sul giocatore c’è sempre l’ombra dei top club e, con la firma che continua a non arrivare, il rischio di perdere Leao si fa sempre più concreto per il club rossonero. E le sue ottime prestazioni, a partire da Salerno, non aiutano.

Calciomercato Milan, sirene estere su Rafael Leao: le ultime sul rinnovo

L’esterno portoghese è ripartito da dove aveva lasciato, trascinando la squadra rossonera e risultando sempre più decisivo.

Sulle sue tracce ci sono sempre le big della Premier League, dal Chelsea al Manchester United, e restano alla finestra anche Paris Saint-Germain e Real Madrid. La scadenza fissata tra meno di due stagioni obbliga così il Milan e Maldini e Massara ad accelerare sul rinnovo, anche se per il momento la posizione del club è piuttosto chiara: Leao lascerà Milano solo di fronte ad un’offerta irrinunciabile, superiore a 100 milioni di euro. La società rossonera è, almeno per il momento, ancora in una posizione di forza, ma il tempo è tutto contro il Milan.