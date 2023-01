Calciomercato Juventus, il doppio rinnovo inguaia Allegri

Il doppio rinnovo mette nei guai la Juventus: l’addio gratis è più vicino, c’è il Barcellona pronto all’assalto

Un centrocampista per il Barcellona. I blaugrana sono alla ricerca di chi posso prendere il posto di Busquets in un centrocampo che vanta già due giovani dal futuro assicurato come Pedri e Gavi.

De Jong non ha mai convinto in pieno ed ora che il ‘senatore’ blaugrana è vicino alla fine della sua carriera, ecco che la dirigenza catalana sta muovendo i suoi passi per garantire a Xavi un degno sostituto. Una ricerca che sembra orientata a calciatori in scadenza di contratto, in modo da non andare ad intaccare una situazione economica non certo florida.

Tra i nomi seguiti dal Barcellona, in cima alla lista degli obiettivi c’è sicuramente Kante, arrivato all’ultimo anno di contratto con il Chelsea. Tra i ‘Blues’, a fine contratto c’è anche Jorginho, un altro che piace dalle parti del ‘Camp Nou’. Il doppio obiettivo rischia però di sfumare, perché l’ipotesi che sta prendendo piede con più consistenza è quella del rinnovo di entrambi i calciatori.

Calciomercato Juventus, nuova insidia per Rabiot

Calciomercato.it vi ha raccontato di Jorginho, con l’ipotesi rinnovo che – al momento – è la più probabile. Ora, dall’Inghilterra, arrivano indiscrezioni sul prolungamento di contratto anche per Kante.

I due potrebbero quindi restare a Londra, in un centrocampo che presto vedrà anche arrivare Enzo Fernandez dal Benfica. Il doppio rinnovo di Kante e Jorginho va a complicare i piani del Barcellona che dovrà per forza di cose virare su altri obiettivi. Ecco entrare in scena la Juventus e soprattutto Adrien Rabiot. Il francese è un altro dei calciatori in scadenza di contratto e, nonostante i tentativi della società di prolungare, il rinnovo appare essere troppo oneroso per la Juventus. Il Barça potrebbe affondare il colpo per chiudere l’affare a parametro zero e regalare un centrocampista a Xavi in un intreccio che vedrebbe i bianconeri ‘salutare’ gratis Rabiot.