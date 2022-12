ESCLUSIVO | Jorginho, no della Juventus: ecco l’offerta del Chelsea

Le ultime della redazione di Calciomercato.it su Jorginho: Juventus non interessata, il rinnovo con il Chelsea è più vicino

Uno dei nomi più caldi nei recenti discorsi di calciomercato è senza dubbio quello di Jorginho. Il centrocampista della Nazionale andrà in scadenza di contratto con il Chelsea a giugno e sul suo futuro sono state in questo periodo piuttosto numerose le voci, anche nell’ottica di un suo possibile ritorno in Serie A.

Dal canto suo, il giocatore ha sempre spiegato di trovarsi bene con il club londinese e di essere aperto all’ipotesi rinnovo, pur non escludendo altre opzioni. Innanzitutto, come detto, in Italia, dove il suo nome è stato più volte accostato alla Juventus, ma anche ad un clamoroso ritorno al Napoli, piazza che gli è rimasta nel cuore, dopo la partenza nell’estate del 2018. Le ultime notizie raccolte dalla redazione di Calciomercato.it allontanerebbero, però, un suo nuovo approdo nel campionato italiano e, in generale, una nuova destinazione, con la permanenza con la maglia dei ‘Blues’ che starebbe prendendo maggiore consistenza.

Jorginho, Juventus e Napoli si chiamano fuori: il punto sul rinnovo con il Chelsea

Quanto alla Juventus, l’entourage di Jorginho ha parlato di recente con il club bianconero che da parte sua non ha però manifestato un interesse concreto per il calciatore.

Da parte del Napoli non c’è stata, di contro, alcuna chiamata per l’italobrasiliano. Quella partenopea rimarrebbe una pista eventualmente assai gradita al centrocampista e non è un mistero, ma ad oggi, dunque, un ritorno in riva al Golfo sarebbe da escludere. E così, salgono le quotazioni del rinnovo con il suo attuale club. Il Chelsea ha formalizzato la prima offerta di rinnovo a sei milioni di sterline l’anno, vale a dire poco meno di 7 milioni di euro. Non siamo ancora vicini alla richiesta di ingaggio di Jorginho che Calciomercato.it vi aveva raccontato in precedenza, ma la sensazione, come detto, è che le probabilità del rinnovo siano quelle maggiori in questo momento. Sullo sfondo, rimane interessato al giocatore anche il Barcellona, ma non si registrano particolari accelerate sul fronte catalano. Anche questa pista, attualmente, non è dunque così calda.