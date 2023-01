Milinkovic alla Juventus, ecco come Lotito fa saltare lo scambio per il centrocampista serbo. Gli ultimi aggiornamenti

Archiviati i Mondiali in Qatar, è la settimana dell’inizio ufficiale del calciomercato invernale e della ripartenza della Serie A.

Come accade ormai da diverse sessioni, uno dei nomi più chiacchierati è sempre quello di Sergej Milinkovic-Savic. La stella della Lazio, in scadenza di contratto nel giugno 2024, è sempre in cima alla lista dei desideri della Juventus e di Massimiliano Allegri. Lotito, però, non fa sconti e rilancia: l’intenzione del presidente biancoceleste è infatti quella di blindare ulteriormente il serbo con un nuovo rinnovo contrattuale. La società capitolina continua a chiedere oltre 70 milioni di euro per il giocatore, e continua a fare resistenza anche sulle eventuali contropartite proposte dal club bianconero. Da McKennie ai rientranti Arthur e Zakaria, infatti, Lotito non sembra intenzionato ad accettare scambi e si priverà di Milinkovic solo di fronte ad un’irrinunciabile offerta cash. Così il patron della Lazio fa saltare eventuali scambi per il centrocampista, la sua posizione è chiara e netta ormai da diverse stagioni. E Lotito spinge sul prolungamento: “Credo ancora nel rinnovo. Ho detto che i cicli hanno un inizio ed una fine, ma non mi riferivo a Sergej, che vorrei restasse con noi in quanto rappresenta il nostro simbolo. Adesso non dipende solo da me, ma è da un po’ che non sento parlare chi lo vedeva alla Juventus già a giugno”.

Calciomercato Juventus, Lotito rifiuta le contropartite per Milinkovic-Savic

Anche nella prossima estate sarà dunque complicatissimo per la società bianconera arrivare al classe 1995: Lotito non accetta contropartite e non fa passi indietro rispetto alla richiesta di 70-80 milioni di euro.

Il presidente della Lazio si è espresso così a ‘Il Messaggero’: “Appena rientrerò da Cortina li riprenderò. Voglio parlare con Sergej, guardarlo negli occhi e capire davvero cosa vuole fare in futuro e quanto ama la Lazio. Per me è un campione assoluto, non è in vendita e non ho chiamato la Juve per inserirlo in nessuna trattativa di mercato”. La Juventus è di nuovo avvisata.