Lascia la Juve per raggiungere Ronaldo: gelato anche Marotta

Con l’arrivo di Ronaldo, tanti calciatori hanno aperto gli occhi sul calcio arabo che è pronto a portare altri campioni: oltre alle voci su Bonucci, un altro può lasciare i bianconeri

Cristiano Ronaldo si è presentato ufficialmente come nuovo giocatore dell’Al-Nassr. Ieri c’è stato il grande evento alla Victory Arena di Riyadh, con lo stadio che inneggiava al suo nome. Poi c’è stata la conferenza stampa con le prime parole, in cui il campione portoghese ha parlato delle ambizioni, facendo anche un piccolo bilancio della sua carriera.

“È una sfida per me, per il futuro, per le donne e i giovani di questa parte del mondo. Proverò a cambiare la mentalità delle prossime generazioni, aiutarla a sviluppare la crescita del movimento”, ha detto Ronaldo. La sua, almeno a sentirlo, è una specie di missione che riguarda un movimento in espansione come quello del calcio asiatico. CR7 si è detto contento di questa nuova avventura in una zona inesplorata calcisticamente: “In Europa il mio lavoro era finito. Molti club, dall’Europa all’America, in Australia, in Brasile e in Portogallo mi hanno cercato, ma avevo dato la mia parola all’Al-Nassr. Critiche? Ho battuto tanti record in Europa, ho vinto tutto e ora voglio farlo anche qui”. Il movimento calcio in Asia e in Arabia Saudita è ovviamente in crescita, anche e soprattutto grazie ai petrodollari e gli enormi investimenti sugli ingaggi.

Non solo Bonucci, anche Cuadrado stuzzicato dall’Al-Nassr: la situazione

Lo dimostra la presenza di calciatori come Anderson Talisca, David Ospina, Vincent Aboubakar e ora ovviamente Cristiano Ronaldo. Ma non solo, perché ci sono altri che hanno scelto di vestire la maglia dell’Al-Nassr, allenato dall’ex Roma Rudi Garcia. E quindi il portoghese è verosimilmente l’ultimo della serie fino ad ora, ma sicuramente ce ne saranno altri. Proprio dalla Juventus in questi giorni si è parlato di Leonardo Bonucci come nuova possibile stella araba, stavolta in difesa, oltre che di Sergio Ramos. Il difensore è in scadenza con i bianconeri, è ex compagno di Ronaldo con cui aveva un buon rapporto. E l’attuale capitano della Juve ha speso di recente parole al miele per CR7. Ma a lasciare da svincolato Torino a fine stagione sarà anche Juan Cuadrado, esterno che a maggio compirà 35 anni.

Sarebbe il nome perfetto per l’Al-Nassr, il colombiano potrebbe essere attirato da qusto tipo di avventura dopo tanti anni ad alti livelli e con un dispendio di energie enorme. E ovviamente troverebbe un contratto a cifre importanti e una nuova vita calcistica, meno impegnativa. A intercedere per lui ci sarebbe il compagno di nazionale Ospina, i due si conoscono da anni e giocherebbe volentieri insieme. Da registrare ci sarebbe il rapporto con Cristiano Ronaldo, visto che in Juve-Porto i due hanno discusso. Difficile pensare che l’Al-Nassr lo prenderebbe senza il suo consenso. Ma eventualmente il carisma e l’esperienza di Ospina potrebbe far superare ogni cosa, insieme alla volontà di mettersi tutto alle spalle. Con buona pace dell’Inter e di Marotta, che da sempre stravede per lui e ha pensato anche di portarlo in nerazzurro a zero.