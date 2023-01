Cristiano Ronaldo ci ricasca: la gaffe in conferenza fa il giro del web

Le parole di Cristiano Ronaldo nella conferenza stampa di presentazione con l’Al-Nassr e quell’errore in…geografia.

Cristiano Ronaldo non smette di catalizzare su di sé le attenzioni. Il trasferimento del fuoriclasse portoghese all’Al-Nassr è stato da molti interpretato come il canto del cigno della carriere del cinque volte Pallone d’oro, che però ha detto sì ad un contratto monstre.

Dopo le visite mediche di rito, infatti, Cr7 ha apposto la sua firma su un triennale da circa 200 milioni di euro a stagione. Cifre folli, che comunque testimoniano la volontà del calcio saudita di puntare forte su calciatori di spessore per migliorare il brand e dare visibilità al proprio prodotto. Il ruolo che eserciterà Ronaldo, sotto questo punto di vista, sarà di nevralgica importanza, in quanto fungerà da vero e proprio uomo immagine di un movimento calcistico in espansione alla ricerca di nuovi sbocchi. Lo stesso attaccante lusitano, nel corso della conferenza stampa di presentazione, ha rivelato di essere pronto a battere nuovi record, mettendosi in discussione come ha sempre fatto nel corso della sua luminosa carriera.

Cristiano Ronaldo e quella gaffe in geografia: cosa è successo

Ad incuriosire il web, piuttosto, è stato l’errore commesso dall’attaccante portoghese nel confondere il Sudafrica con l’Arabia Saudita. Ponendo l’accento sulla differenza del modo di intendere il calcio nella nuova realtà, Cr7 ha così chiosato: “Il calcio è diverso, il modo con il quale si evolve qui è diverso. Arrivare qui in Sudafrica non è il simbolo della fine della mia carriera: ero intenzionato a cambiare aria, e sono contento della mia scelta.”

Svista che chiaramente non ha rovinato la festa della presentazione del fenomeno ex United: tuttavia, la confusione fatta da Cr7 tra due Paesi lontanissimi per storia, cultura e tradizioni non è passato affatto inosservato, facendo subito il giro del web e scatenando l’ironia dei social. Non è la prima volta, in realtà che Ronaldo incappa in errori di questo genere. In molti ricorderanno, ad esempio, il messaggio social con il quale Cr7 si congedò dai tifosi della Juventus con un laconico “Grazzie”. Volente o nolente, c’è sempre Ronaldo al centro dell’attenzione mediatica.