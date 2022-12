Calciomercato Juventus, il big all’Al Nassr con Cristiano Ronaldo

Addio alla Juventus, il big può raggiungere Cristiano Ronaldo in Arabia Saudita. Tutti i dettagli e gli ultimi aggiornamenti in casa bianconera

“Il futuro sarà svelato al momento opportuno. Attendiamo, non sono autorizzato a parlare di una trattativa così grossa”.

“È uno dei migliori della storia del calcio, un esempio come atleta. Ha sempre tanta voglia di vincere. Io da portoghese l’ho sempre sostenuto”. Sono le recenti dichiarazioni del direttore sportivo dell’Al-Nassr, il portoghese Marcelo Salazar, riguardo alla trattativa con Cristiano Ronaldo. Come noto, il club saudita è in pole per la firma dell’attaccante dopo l’addio anticipato al Manchester United. Negli ultimi giorni ha fatto chiarezza anche il presidente della società, Al-Muammar: “Le notizie che escono non sono corrette, la maggior parte di ciò che è stato scritto o detto dai media sono bugie”.

Si è infatti parlato di un accordo ormai raggiunto tra le parti ed addirittura di visite mediche già fissate. La trattativa non sembra così avanzata, ma CR7 si avvicina a grandi passi all’Arabia Saudita. Dopo aver vinto e stravinto tutto, l’ex Juventus potrebbe così lasciare l’Europa per intraprendere una nuova avventura per il suo finale di carriera. E le indiscrezioni non si placano. Secondo ‘Marca’, infatti, Cristiano Ronaldo potrebbe firmare per l’Al-Nassr entro questa settimana. Il club saudita punterebbe ad annunciare ufficialmente il trasferimento il prossimo primo gennaio. Ma non solo.

Addio Juventus, Bonucci può raggiungere CR7 in Arabia Saudita

Stando al quotidiano spagnolo, l’Al-Nassr sarebbe anche alla ricerca di un grande difensore centrale da aggiungere alla sempre più probabile firma di Cristiano Ronaldo.

Il nome circolato è quello di Sergio Ramos, attualmente in forza al Paris Saint-Germain, compagno di tanti trionfi insieme a CR7 al Real Madrid. Il centrale spagnolo è reduce da un’annata piuttosto travagliata a Parigi. Un altro nome da tenere d’occhio, però, è quello di Leonardo Bonucci. Il capitano della Juventus, anche lui ex compagno del portoghese, potrebbe raggiungere Ronaldo in Arabia Saudita al termine della sua avventura in bianconero. Staremo a vedere.