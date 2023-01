Juve-Inter, che caos. Nuova sfida a sinistra e super intreccio

Juventus e Inter a caccia di un esterno mancino: dalla Germania la chance per un vecchio pallino. Con una serie di incastri

Si torna a fare sul serio, sul campo. Oggi riparte il campionato di Serie A e il match clou è ovviamente quello tra Inter e Napoli. I nerazzurri sono obbligati a vincere per dare il via alla rimonta scudetto e accorciare una classifica che vede la squadra Spalletti saldamente in testa. I punti sugli uomini di Inzaghi sono ben 11, il tecnico sa di dover dare di più e intanto la società sta monitorando anche la questione calciomercato.

La finestra invernale si è aperta ufficialmente, ma sarà difficile se non impossibile vedere colpi in entrata per l’Inter. Più facile che Beppe Marotta cominci a lavorare già da adesso per giugno, quando servirà incassare e chiudere il saldo in attivo di 60 milioni. A questo punto le discussioni sono aperte su chi sarà il sacrificato, con Skriniar e Dumfries tra gli indiziati principali. Lo slovacco, però, per portare soldi ai nerazzurri dovrebbe prima rinnovare oppure andare via a gennaio. Uno scenario, il secondo, davvero molto complicato per diversi motivi. Anche a sinistra non è detta l’ultima parola visto che Robin Gosens resta un oggetto misterioso. Il tedesco fino ad ora non ha inciso, in estate sembrava poter andare via, ora il patto è di una permanenza almeno fino a giugno.

Angelino chance per Inter e Juventus: ecco come e perché può arrivare

Tra qualche mese si riaprirà verosimilmente la telenovela, a meno che in queste settimane Gosens resti sempre in panchina e allora potrebbe essere tutto anticipato a gennaio. Discorsi futuribili, da valutare. Come il futuro di Angelino all’Hoffenheim: l’esterno spagnolo è in prestito dal Lipsia, ma non sta facendo una stagione eccezionale. La scorsa estate si è trasferito dopo l’acquisto da parte della società Red Bull di Raum proprio dall’Hoffenheim che ha quinti ottenuto in prestito lo spagnolo. Ma il futuro di Angelino – accostato in passato alla Serie A – resta in bilico, con il riscatto fissato a circa 20 milioni. Difficile pensare a un riscatto, soprattutto con una classifica che dice 11esimo posto ed Europa piuttosto lontana. Una permanenza del classe ’97 al Lipsia oltre giugno sembra però da escludere, visto che Raum è titolare ed è costato 26 milioni.

Si riaprirebbero quindi le porte di una cessione, con la Serie A a osservare. La Juventus cerca un terzino sinistro, magari di qualità come lui, dopo aver salutato a zero Alex Sandro. Angelino in Italia può fare la differenza, soprattutto per quello che ha fatto vedere nelle stagioni passate. E considerando che non sarà semplice spuntarla per gli altri parametri zero come Grimaldo. L’Inter potrebbe pensarci al posto di Gosens, che ha mercato proprio in Bundesliga. Marotta, dopo Bayer e Eintracht, può offrirlo proprio all’Hoffenheim per coprire il buco lasciato da Angelino. Oppure al Borussia Dortmund, che però dovrebbe ingaggiare Bensebaini, altro pallino interista. Da non sottovalutare anche l’ingaggio di Angelino, che si attesta sui 2 milioni di euro, decisamente alla portata di Juve e Inter. E il Lipsia, magari abbassando leggermente le pretese, potrebbe monetizzare da un giocatore fuori dal progetto.