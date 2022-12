CM.IT | Gosens resta all’Inter. Ma ad una condizione

Gosens, esterno sinistro dell’Inter, è stato chiuso da Dimarco in questa prima parte di stagione. E le voci di mercato non mancano

Robin Gosens è stato uno dei due grandi acquisti del calciomercato di gennaio del 2022. L’esterno sinistro è, infatti, passato dal nerazzurro dell’Atalanta a quello dell’Inter per 28 milioni di euro, divisi tra il prestito e l’obbligo di riscatto.

L’altro colpaccio è, ovviamente, l’acquisto da parte della Juventus di Dusan Vlahovic per circa 90 milioni di euro, bonus inclusi, proveniente dagli acerrimi nemici, calcistici s’intende, della Fiorentina. Il tedesco, all’epoca reduce da un problema fisico, ha passato sei mesi alle spalle di Ivan Perisic, trasferitosi alla fine della stagione 2021/2022 al Tottenham di Antonio Conte a parametro zero. Dunque, con la partenza del croato, ci si attendeva Gosens titolare inamovibile nello scacchiere dell’allenatore Simone Inzaghi. Cosa che, però, non è avvenuta e le prestazioni di altissimo livello di Federico Dimarco hanno relegato il 28enne calciatore in panchina per la maggior parte dello scorcio di stagione che si è concluso prima dell’inizio del Mondiale.

Questo mancato utilizzo è costato anche a Gosens la chiamata in Nazionale da parte del commissario tecnico Hans-Dieter Flick. Non contento di questa situazione, l’entourage del calciatore e l’Inter si sono messi al tavolo per discutere del da farsi in vista dell’ormai imminente sessione invernale del calciomercato. Le voci sul Bayer Leverkusen, che già si era mosso ad agosto, non si sono mai placate, mentre la pista che portava allo Schalke 04 si è affievolita immediatamente. Adesso, però, il ritiro e la preparazione in vista della ripartenza del campionato, sembrano aver cambiato le carte in tavola.

Inter, Gosens resta: ecco cosa non deve accadere

Le indiscrezioni di mercato sul conto di Gosens, nel corso delle settimane, sono quasi cessate e il motivo è chiaro: l’Inter e il calciatore, secondo le ultime indiscrezioni raccolte da Calciomercato.it, hanno deciso di continuare insieme l’esperienza iniziata neanche un anno fa. Questo per necessità e volontà di tutte le parti in causa. Ma il calciomercato di riparazione, che chiuderà i battenti il prossimo 31 gennaio, può sempre portare novità e ribaltoni. Infatti, se il calciatore continuerà a non vedere il campo, la situazione potrebbe nuovamente cambiare. Decisive, dunque, saranno le scelte di Simone Inzaghi dal 4 gennaio in poi per il futuro di Robin Gosens.