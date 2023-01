DIRETTA Inter-Napoli, Spalletti in conferenza: “Non pensiamo a complotti”

Vigilia del big match Inter-Napoli, il tecnico azzurro Luciano Spalletti presenta la sfida: le sue dichiarazioni in conferenza stampa

Il campionato di Serie A riparte subito con un big match fondamentale per la corsa scudetto. A San Siro, domani, alle ore 20.45 di scena Inter e Napoli, per una gara attesissima e cruciale per entrambe le formazioni.

I nerazzurri sono chiamati a vincere per regalarsi una delle ultime chances di rientrare nella lotta per il titolo. Dall’altra parte, la capolista, che arriva a questa sfida con un buon vantaggio sulle inseguitrici, è chiamata ad aprire il 2023 confermandosi, per dare un ulteriore segnale a tutta la compagnia. Luciano Spalletti, tecnico azzurro, presenterà la gara in conferenza stampa a partire dalle ore 11. Su Calciomercato.it, le sue dichiarazioni principali.

Ripartire dopo la pausa– “Nel periodo di break abbiamo fatto quello che dovevamo. Per noi si tratta di un ripartire, perché con la testa siamo rimasti a dove eravamo. Abbiamo iniziato questo bel viaggio un anno e mezzo fa, non ci sono stazioni o fermate. Ci fermeremo solo quando sapremo com’è finita”.

Napoli da battere: “Non pensiamo a complotti, se tutti tirano fuori questa cosa significa che il nostro sistema è migliorabile. La credibilità è la prima cosa”.

Sull’arbitro Sozza: “Dobbiamo comportarci meglio tutti ed eliminare questo modo di pensare”.