Giroud via subito dal Milan: ecco cosa succede

Il bomber francese ha il contratto in scadenza alla fine di questa stagione. Il top club è pronto a prenderlo adesso

Già alle prese con i guai fisici di molti dei suoi calciatori, alcuni di essi importantissimi come Maignan, Stefano Pioli non può dormire sonni tranquilli anche per motivi legati al calciomercato. In particolare al suo bomber principe, Olivier Giroud.

In scadenza di contratto a giugno, non è andato benissimo l’ultimo recentissimo incontro per il rinnovo tra il suo entourage e la dirigenza rossonera. Come scritto da Calciomercato.it il 30 dicembre, Maldini e Massara hanno messo sul tavolo una proposta da 3,2 milioni a stagione per i prossimi due anni, in sostanza la medesima cifra che guadagna attualmente.

Il centravanti classe ’86 si aspettava e si aspetta invece un riconoscimento per quanto fatto nell’ultimo anno e mezzo, inclusi gol pesanti che hanno permesso alla squadra di Pioli di strappare lo scudetto ai cugini dell’Inter.

Entro i primi 10 giorni di gennaio, abbiamo appreso, ci sarà un nuovo incontro tra i rappresentanti dell’ex Chelsea e il managament milanista per capire se potrà essere ricucita la distanza. La volontà di Giroud è quella di prolungare, tuttavia la questione rinnovo ancora aperta dà la possibilità a club stranieri di provare a ‘fregarlo’ al Milan.

Calciomercato Milan, Giroud per rimpiazzare Ronaldo: il Manchester United ci prova

Sulle tracce di Giroud ci sono già club della MLS, di Ligue 1 nonché della Premier League, dove ha lasciato un eccellente ricordo. A proposito di Premier, ‘The Sun’ cita nientemeno che il Manchester United tra le società inglesi interessate al transalpino.

Stando al tabloid britannico, i ‘Red Devils’ pensano a Giroud per colmare il vuoto lasciato dalla partenza di Cristiano Ronaldo, volato poi all’Al-Nassr un mese e mezzo dopo la risoluzione del contratto, e in generale dare una alternativa in più a ten Hag in attacco, visti pure i problemi fisici e non di Martial. Giroud, ripetiamo, intende restare a Milano rinnovando l’accordo in scadenza, ma un club blasonato come lo United potrebbe in qualche modo tentarlo. Per adesso o per giugno, a parametro zero.