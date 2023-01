“Vlahovic non è felice”: via dalla Juve e destinazione shock

Ancora fermo ai box, per Dusan Vlahovic c’è l’ipotesi di una cessione già nel mese di gennaio: “Non è felice alla Juve”

Non ci sarà contro la Cremonese e probabilmente neanche contro il Monza. Dusan Vlahovic continua a convivere con il problema di pubalgia che ha condizionato anche i suoi Mondiali.

L’attaccante serbo spera di poter rimettersi a disposizione per la sfida contro il Napoli del 13 gennaio anche se le parole di Allegri in conferenza stampa allungano un po’ i tempi di recupero: “Vlahovic sta meglio – le parole dell’allenatore della Juventus – spero nel giro di venti giorni di avere tutti a disposizione”. Infortunio a parte, per l’ex Fiorentina c’è anche da tener conto delle tante voci di mercato che lo circondano.

Diverse squadre di Premier League sono alla ricerca di un attaccante e Vlahovic è un nome che piace in Inghilterra. Come raccontato da Calciomercato.it, la Juve non ha intenzione di cederlo a gennaio e anche il calciatore non è propenso ad un trasferimento a stagione in corso. Una posizione che potrebbe cambiare, ma l’ipotesi è comunque remota, soltanto davanti ad un’offerta folla. Diverso il discorso per l’estate quando con una proposta da 80-90 milioni l’addio può essere preso in considerazione. Intanto però arrivano voci che potrebbero cambiare le carte in tavola.

Calciomercato Juventus, bomba Vlahovic: via a gennaio

Si tratta del presunto malumore di Dusan Vlahovic in bianconero. Stando a quanto riportato da ‘fichajes.net’, infatti, il bomber serbo non sarebbe felice alla Juventus e questo potrebbe spingere calciatore e società a separarsi anzi tempo.

Anche perché c’è una società che è pronta a fare sul serio già nel mercato di gennaio. Si tratta dell’Arsenal, primo in classifica in Premier League. Arteta deve fare i conti con l’infortunio di Gabriel Jesus che potrebbe tornare non prima di marzo. I Gunners sono in piena lotta per vincere un titolo che manca da anni e la società non vuole lasciare nulla al caso. Ecco perché potrebbe esserci l’assalto a Dusan Vlahovic, nome che a Londra circola da ben prima del suo approdo a Torino. La posizione della Juventus è chiara: serve un’offerta folle per lasciare partire subito l’attaccante. Arriverà da Londra?