Addio Juventus, lo comprano subito ma resta in prestito

La Juventus ha tutta l’intenzione di rinforzarsi sulle zone esterne del campo, ma la strategia dall’Inghilterra potrebbe far fuori all’improvviso i bianconeri per un loro obiettivo

La Juventus non ha alcuna intenzione di arrendersi per la corsa al titolo di campioni d’Italia, ma deve fare i conti con un Napoli che ha vissuto una prima parte di stagione straripante e anche Milan, Lazio e Inter non demordono.

Servirà una sorta di miracolo sportivo per riagguantare i partenopei da qui alla fine dell’anno e soprattutto i bianconeri dovranno uscire dall’emergenza infortuni, che ancora non è rientrata. Una grossa mano potrebbe arrivare anche dal calciomercato: la Vecchia Signora non sta vivendo esattamente la miglior situazione possibile sotto il profilo economico, ma cercherà di chiudere qualche affare interessante. Occhio soprattutto agli esterni bassi, lì dove i torinesi hanno messo nel mirino Ivan Fresneda.

Si tratta di un giovanissimo terzino del Valladolid, di cui vi abbiamo parlato già nelle scorse settimane in chiave bianconera. Nella stessa zona di campo, attenzione anche a Wilfried Singo, ma lo spagnolo classe 2004 è un profilo interessante che la squadra di Massimiliano Allegri non vuole farsi sfuggire. Peccato che la concorrenza sia già tanta e agguerrita per il ragazzo di belle speranze e, di conseguenza, la pista italiana si stia allontanando.

Fresneda nella morsa della Premier: l’offerta del Newcastle preferita a quella della Juventus

Il Newcastle, infatti, ha messo sulla sua lista proprio Fresneda. Secondo quanto riporta ‘El gol digital’, la Juventus si è fatta avanti con una proposta da 10 milioni di euro sul tavolo.

Si tratta della stessa cifra offerta dai Magpies. A parità di condizioni, però, il Valladolid preferirebbe proprio gli inglesi. E non per i trascorsi di Ronaldo in Italia, semplicemente perché la Vecchia Signora vorrebbe portare subito il calciatore a Torino, il Newcastle sarebbe disposto a pagare subito e lasciarlo in Spagna per altri dieci mesi. In scena potrebbe entrare anche l’Arsenal: se i Gunners dovessero offrire 15 milioni di euro, allora balzerebbero in pole all’improvviso per Fresneda. Si complica la corsa al calciatore per la Juventus, dunque, con la sensazione che, anche in questo caso, la Premier League è pronta a garantire motivazioni e proposte migliori rispetto all’Italia.