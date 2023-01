Inter, Marotta nel mirino: “Fallimento, dimissioni subito”

Polemiche in casa Inter sull’operato di Marotta, l’ambiente nerazzurro insoddisfatto dell’ad chiede l’addio a gran voce

Dopo oltre sette settimane di stop, sta per ripartire la Serie A. Domani, campionato di nuovo in campo, per una giornata tutta da vivere che aprirà una volata lunga cinque mesi. Con un gennaio subito torrido a livello di impegni e non solo.

Calendario fittissimo già nel primo mese dell’anno, per tante gare a distanza ravvicinata tra campionato e Coppa Italia, e non solo. Chi dovrà darsi molto da fare è l’Inter, che tra i tanti impegni avrà anche quello della Supercoppa, il 18 gennaio, contro il Milan. E’ uno dei due appuntamenti fondamentali dei nerazzurri a breve scadenza, considerando anche, domani, il big match di San Siro contro il Napoli, che può essere determinante per le residue ambizioni di scudetto della squadra di Simone Inzaghi. Parallelamente, l’Inter sarà impegnata, come tutti, in un mese di gennaio caldo anche per il mercato. Ma da questo punto di vista, si registra un certo malcontento dell’ambiente per l’operato di Marotta.

Inter, rinnovo di Skriniar in stallo e addio vicino: tifosi furiosi con Marotta

Malcontento, anzi, sul punto di esplodere, per la gestione, da parte dell’ad nerazzurro, del caso Skriniar. Come noto, il difensore slovacco è stato sul punto di essere ceduto in estate al Psg, per poi rimanere all’Inter, ma ad un anno dalla scadenza del contratto.

Ora, si gioca la partita decisiva per capire se ci sarà rinnovo oppure l’addio. E le ultime notizie in questo senso non sono incoraggianti, con l’offerta di prolungamento da 6 milioni a stagione che potrebbe non essere accettata dal giocatore, portando così ad un addio a titolo gratuito a fine stagione. Tra i tifosi dell’Inter, così, si scatenano i commenti sui social, per criticare Marotta e chiederne simbolicamente la testa. Una gestione, quella della situazione contrattuale del difensore, ritenuta fallimentare e che dovrebbe portare addirittura, secondo più di qualcuno, alle dimissioni del dirigente (oltretutto tornato a essere accostato alla Juventus nelle scorse settimane). Su Twitter, i pareri nei confronti dell’ad interista non sono affatto teneri, anzi. Ecco alcuni dei post più polemici in merito:

L'operazione Skriniar passerà alla storia come uno dei più grandi fallimenti della storia del calcio e sarà a nome di Beppe Marotta da Varese — 🎩 (@cesololinter194) January 3, 2023

Possibile che non ci sia uno e dico uno dei miei compagni di tifo che faccia notare come Marotta stia per perdere a 0 un giocatore che un anno prima sarebbe andato via a 60 milioni di euro? Oggi le zebre della Juve lo rimpiangono più del Capodanno 2019. https://t.co/916Gl6PXeD — LorenzoTag (@TagLorenzo) January 3, 2023

L'errore grave è non aver rinnovato Skriniar un anno fa perché si aveva la presuntuosa idea di poterlo "vendere e facilmente sostituire".

Il prox anno ti ritroverai con il solo Bastoni e con un allenatore che fa della difesa a 3 il suo mantra.

Male,malissimo Marotta & C… — Doc.1908 (@Doc_neroblu1908) January 3, 2023

Per me Marotta e co con questa gestione di Skriniar ha segnato la suo fine con Inter. Gestione amatoriale e dire poco. E non mi dite che la proprietà lo limita perche in questa situazione e solo colpa del dirigenza. — FezzY (@fezzymayn) January 2, 2023

Ormai è palese che non rinnova. Quando sarà ufficiale, il giorno dopo Marotta e ausilio si devono dimettere. Tutto qua. — mister Deki 💙 (@amadridcero) January 2, 2023