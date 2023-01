Rassegna Stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi del 2 gennaio 2023

Da La Gazzetta dello Sport, al Corriere dello Sport e Tuttosport: ecco i titoli principali sulle prime pagine dei quotidiani sportivi italiani ed esteri di oggi, lunedì 2 gennaio 2023

La rassegna stampa di Calciomercato.it vi offre i titoli principali sulle prime pagine di oggi, lunedì 2 gennaio 2023, dei principali quotidiani sportivi italiani ed esteri.

Si parte con ‘La Gazzetta dello Sport’, che fa il punto sui possibili acquisti giovani e forti del Milan in vista del prossimo anno. “Ragazzi, che colpi”, il titolo principale della rosea con il brasiliano del Santos Angelo Gabriel in prima pagina. “Maignan preoccupa e Maldini corre ai ripari. Occhio al nuovo Vinicius. E c’è Okafor per giugno”, si legge. I rossoneri, dopo aver preso Vasquez dal Guarani, trattano quindi Gabriel e puntano anche l’attaccante del Salisburgo che è stato avversario in Champions. Poi l’intervista al ct della Nazionale Roberto Mancini: “Io voto Chiesa e Zaniolo”, “Il Qatar deve servirci da lezione. Per lo scudetto Napoli favorito”. Poi di spalla il titolo sull’Inter: “Lautaro con la coppa riaccende la Lu-La e avvisa il Napoli”. Appena sotto invece la Juve: “Di Maria e Paredes nel mirino (per la festa a casa di Messi)”.

Per ‘Il Corriere dello Sport’ la prima pagina è dedicata alla Roma e al suo condottiero: “L’ultimo Mou”, sottolineando il camaleontismo del portoghese “Mai visto così: fa da scudo alla società e ora lancia il decimo baby”. Gli ultimi sono appunto Tahirovic e Majchrzak. Non solo, perché oggi inizia ufficialmente il calciomercato: “Milan, preso Vasquez. Scatto Napoli: Ounahi”, scrive il Corriere sul blitz di De Laurentiis per il marocchino. E ancora su Inter-Napoli: “Inzaghi-Lucio vale una carriera”. Poi la Juventus: “Allegri è più solo e al verde”. E Conte che chiede rinforzi al Tottenham.

Su ‘Tuttosport’ titolo principale per l’intervista ad Ariedo Braida, ds della Cremonese prossima avversaria dei bianconeri: “È il Max nelle tempeste”, dice l’ex Milan su Allegri tra i migliori a uscire fuori da certe difficoltà. Poi la situazione Conte (“Si sta rompendo…”), con lo sfogo dell’allenatore del Tottenham che chiede rinforzi a gran voce. E gli altri titoli: “Juric voleva Cheddira già due anni fa”, “Milan: colpo in porta. Arriva subito Vasquez” e “Ora Ronaldo, poi in Arabia puntano Messi e Modric”.

Rassegna stampa 2 dicembre: le prime pagine dei quotidiani sportivi esteri

All’estero il calciomercato tra gli argomenti principali. Su ‘AS’ il titolo principale recita “Cumbre por Bellingham”, ovvero ‘vertice per Bellingham’. Il Borussia Dortmund in settimana incontrerà l’entourage dell’inglese per capire le sue intenzioni. I tedeschi pensano che chiederà la cessione, per cui la società ha già fissato il prezzo: 100 milioni di parte fissa a 40 di bonus. “Sin perdon”, invece il titolo di ‘Sport’ dopo il pareggio a sorpresa del Barcellona nel derby casalingo con l’Espanyol che conquista 1 punto al Camp Nou dopo 13 anni. E Xavi che cancella il giorno libero ai suoi giocatori.