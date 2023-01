Una buona e una cattiva notizia per Allegri: “Fino a fine stagione”

Tra due giorni la Serie A torna in campo, dopo il lungo stop per la disputa del Mondiale. La Juventus affronterà la Cremonese

Finalmente, si riparte. Dopo la lunghissima pausa per la disputa del Mondiale in Qatar, al quale l’Italia di Roberto Mancini non ha preso parte, e le festività natalizie, riprendere il campionato di Serie A.

Subito un impegno decisamente importante per il Napoli capolista di Luciano Spalletti che se la vedrà contro l’Inter di Simone Inzaghi. Per l’ex allenatore dei nerazzurri è una sfida chiave in ottica Scudetto, visto che i nerazzurri sono distanti ben undici punti. Con una vittoria, eliminerebbero definitivamente la squadra meneghina dalla lotta per la conquista del titolo di campione d’Italia. Cosa che non sperano i ‘cugini’ del Milan e la Juventus di Massimiliano Allegri, rispettivamente secondi e terzi in graduatoria a otto e dieci lunghezze di distanza. Tutti i tifosi delle squadre inseguitrici faranno il titolo, necessariamente per l’Inter, anche se ancora deve terminare il girone di ritorno e molte sono le partite ancora da disputare.

Per la Juventus, trasferta sul campo della Cremonese di Massimiliano Alvini, terzultima in classifica a quota 7 punti dopo quindici partite disputate. Bottino magro per una squadra che ha, comunque, messo in campo ottime prestazioni, raccogliendo meno di quanto meritato. Una partita insidiosa che arriva dopo un lungo stop e le vicende extra campo che, sicuramente, influiranno. Ed è anche la prima senza il presidente Andrea Agnelli, dimessosi a fine novembre insieme a tutto il consiglio d’amministrazione. Ma Allegri può sorridere: “Chiesa partirà titolare – le parole di Marco Venditti a Tv Play Calciomercato.it in onda su Twitch – È stato completamente reintegrato nel gruppo e Allegri lo ritiene pronto”.

Problema fino a fine stagione: allarme Vlahovic

Per una buona notizia che arriva, ce ne sono altre meno belle per Massimiliano Allegri. Stiamo parlando di Paul Pogba, ancora mai visto in campo in questa stagione, Angel Di Maria, appena rientrato dal Mondiale dopo la vittoria con l’Argentina, e il lungodegente Dusan Vlahovic. “Contro il Napoli, dovremmo rivedere Pogba e Di Maria, anche se quest’ultimo potrebbe rientrare prima, contro l’Udinese – continua Venditti – Vlahovic è un caso? Non lo è assolutamente. La Juve sapeva di questi piccoli problemi già ai tempi dell’acquisto dalla Fiorentina, pensava si potesse risolvere tutto con un po’ di riposo. Così non è stato. In ogni caso, non sarà messo sul mercato. Credo che questo il discorso pubalgia ce lo porteremo dietro fino al termine del campionato. E questa non è una buona notizia”.