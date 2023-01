Juventus, nuova bufera su Paredes e Di Maria: ecco cosa sta succedendo

Nuova bufera su Paredes e Di Maria, rientrati oggi a Torino per la ripresa con la Juventus: ecco cosa sta succedendo

Sono rientrati oggi alla Continassa anche gli ultimi due bianconeri reduci dal Mondiale, trionfatori con l’Argentina, Paredes e Di Maria.

I due hanno subito ripresi gli allenamenti al JTC, ma non saranno a disposizione di Massimiliano Allegri per la trasferta di mercoledì sul campo della Cremonese. L’obiettivo è quello di riaverli al meglio tra Udinese e soprattutto Napoli. L’altro finalista, Adrien Rabiot, è invece rientrato con qualche giorno di anticipo e sarà a disposizione già da Cremona. “Eravamo d’accordo che sarebbero rientrati dopo l’1. Rabiot era nelle vicinanze di Torino e quindi è tornato in anticipo. È tutto nella norma”, ha chiarito Allegri dopo Juve-Standard Liegi. La data del rientro dei due argentini, però, non è stata affatto gradita dai tifosi bianconeri.

Juventus, tifosi contro Paredes e Di Maria

I due ex PSG sono reduci da una prima parte di stagione piuttosto deludente con la maglia della Juventus, e dopo il Mondiale saranno chiamati a conquistare la fiducia dei tifosi.

Ecco alcuni dei tweet più significativi raccolti da Calciomercato.it.

Da oggi inizia la mia battaglia contro Paredes e Di Maria nel vederli FUORI a giugno dalla Juventus!!!! — Vincenzo (@Vincenzo140893) January 2, 2023

Ora spiegatemi per quale motivo Paredes e Di Maria, rientrati belli riposati al JTC, non dovrebbero giocare tra due giorni contro la Cremonese. Mi son perso qualcosa? — Alessio 🦓 (@AxlSanders) January 2, 2023

Spero che Di Maria e Paredes siano stati accolti così ai cancelli della Continassa pic.twitter.com/74xfEBDVNS — Giuseppe 波風ミナト (@giuseppeJ1306) January 2, 2023

Di Maria e Paredes con la stessa voglia che avevo io di fare il compito di matematica il primo giugno — Do (@domieffe) January 2, 2023