CM.IT | Doppio colpo UFFICIALE e giro di bomber: così cambia la Serie A

Si è completata un’importante doppia operazione ufficiale in Serie A che rientra in un giro di attaccanti che potrebbe cambiare gli equilibri del torneo

La Serie A è pronta a riprendere i battenti dopo la lunga pausa dovuta al Mondiale in Qatar, che alla fine ha visto trionfare l’Argentina.

L’attesa è tanta per verificare come torneranno le maggiori big del nostro campionato e se le gerarchie saranno sovvertite dal periodo di stop forzato. Grandi novità potrebbero arrivare anche dal calciomercato e non solo per le big del torneo italiano. Infatti, anche le squadre più in difficoltà si stanno muovendo alla ricerca degli interpreti giusti per rinforzare la propria rosa. A partire da Empoli e Sampdoria. Le due società hanno dato il via a un vero e proprio giro di attaccanti nel nostro torneo, da cui potrebbero uscire entrambe rinforzate. Tutto è partito da un ritorno romantico. È ufficiale, infatti, l’approdo a Empoli di Ciccio Caputo. Il bomber, quindi, dopo un inizio di stagione difficile alla Sampdoria, cercherà di tornare ai suoi livelli realizzativi in Toscana, dove ha già fatto benissimo. Allo stesso tempo, i liguri hanno completato l’acquisto di Sam Lammers, anche quello ufficiale. Come si legge dall’annuncio del club blucerchiato, l’affare si è concluso a titolo temporaneo.

Tutti vogliono un nuovo bomber: da Borini a Bonazzoli e Shomurodov, come stanno le cose

Diverse squadre comunque hanno tutta l’intenzione di rinforzare il proprio reparto offensivo con dei nomi che nella prima parte di stagione non hanno del tutto rispettato le attese e vogliono rilanciarsi altrove.

Negli ultimi giorni, c’era un accordo per far tornare Fabio Borini in Italia, al Verona dal Karagumruk, ma il club turco non sembra avere alcuna intenzione di liberare l’ex Roma. C’è poi da fare chiarezza sull’intreccio che coinvolge Federico Bonazzoli e Milan Djuric. Il primo è un’idea concreta per il Monza, mentre è difficile uno scambio tra i due perché la punta cresciuta nel settore giovanile dell’Inter non vorrebbe andare a giocare in Veneto. Djuric, invece, spinge per tornare a Salerno. È ovvio che le due operazioni siano direttamente collegate e potrebbero cambiare gli equilibri della parte destra della classifica. Ma il calciomercato è ancora lungo e la sensazione è che una sistemazione verrà trovata per entrambi. Da tenere in considerazione anche il futuro di Eldor Shomurodov. La sua avventura alla Roma non è mai decollata e, come vi abbiamo spiegato anche negli ultimi giorni, i giallorossi hanno ben chiare le condizioni per cederlo. L’ex Genoa piace molto al Torino e alla Cremonese, ma lui sembra preferire i granata. Occhio anche alla situazione relativa il futuro di Walid Cheddira, mattatore e goleador del Bari in Serie B. Anche se dovesse essere ceduto nella finestra di mercato invernale, il marocchino resterà comunque in Puglia fino a giugno. La richiesta si aggira sugli 8-10 milioni: anche su di lui c’è il Torino, ma attenzione anche allo Sporting e ad altre società straniere.